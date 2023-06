Igón: “La vida en Esquel es desoladora hasta las lágrimas, los pibes juegan en la basura”

El diputado nacional Santiago Igón fue contundente al analizar la actualidad de la ciudad cordillerana, en la cual acaba de perder la elección interna frente a Juan Manuel Peralta.

“Esquel es lindo por naturaleza, pero la vida del vecino de Esquel es desoladora. Desoladora hasta las lágrimas. Es muy fuerte lo que está pasando acá y eso no se muestra”, afirmó, antes de poner un ejemplo concreto: “Hay compañeros que tienen un comedor que funciona todos los sábados en la parte alta del Barrio Ceferino. Hace unos días nos pedían si podíamos conseguir que el municipio llevara dónde tirar los residuos para que los pibes no jugaran arriba de la basura. Ya no te piden luz, ni agua, ni gas, ni casas, ni nada. Eso es Esquel hoy”.

La solución, para el legislador chubutense, es política. “Tenemos que generar trabajo genuino. Lo digo en serio, hay gente que la lleva mal, hasta las lágrimas. La disparidad que hay entre el que más tiene y el que menos tiene es altísima”, aseguró en diálogo con Pido la Palabra, en AzM Radio.

Igón, que preside la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación, no dejó pasar la oportunidad para marcarle la cancha al sindicalista Jorge Ávila. “Hay proyectos que ingresan que poco tienen que ver con cuestiones de soberanía. Ahí también va a haber que ver cuál es la posición que va a tomar como candidato a diputado nacional “Loma” Ávila. Hay que ver si va a representar al sector de los trabajadores y la producción que necesita la Cuenca”, disparó.

Sobre el triunfo de Peralta el pasado fin de semana, el dirigente kirchnerista reiteró su total apoyo a la voluntad popular. “Juan es un ganador en muy buena ley y ahora estaremos juntos espalda con espalda hasta el 30 de julio”, prometió.