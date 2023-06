Ibarra lanzó su candidatura en Gaiman y dijo que James «no hizo nada diferente»

La candidata a intendente de Gaiman por el Frente Arriba Chubut, Gladys Ibarra, realizó ayer el lanzamiento oficial de su campaña junto a los integrantes de su lista de concejales. «Puedo brindarles herramientas y recursos a los vecinos de Gaiman«, aseguró.

Ibarra, que es docente de profesión, se mostró convencida de que el pueblo de Gaiman tiene el conocimiento suficiente para progresar y que lo que necesita no es que le digan cómo hacer las cosas, sino una intendencia que gestione ese crecimiento. «Creo que puedo brindarles herramientas y recursos a los vecinos de Gaiman. Los vecinos saben lo que tienen que hacer, nosotros no les venimos a enseñar nada, sino a tomar lo que ellos han venido opinando. Podemos potenciar a Gaiman. Podemos ponerlo en un lugar central en el Valle y acompañar a Dolavon en su crecimiento. Me parece que eso potenciaría a todo el Valle», propuso.

«Los vecinos reclaman mucho que no se los escucha. Reclaman servicios, infraestructura. Hoy uno de nuestros candidatos a concejales hablaba de la posibilidad de ampliar los lotes para viviendas. A nosotros nos parece que para que Gaiman crezca tiene que tener los servicios adecuados. Los objetivos son varios: ampliar la planta potabilizadora es uno, la red cloacal es otra. En materia de energía, potenciar a la Cooperativa, que quiere poner un parque eólico con energías renovables», apuntó.



Consultada sobre qué valoración hace de la intendencia actual del pueblo valletano, Ibarra fue contundente: «James potenció lo que ya estaba. La Cooperativa de Cerezas empezó hace como veinte años, es una organización que ha demostrado que con los recursos que da la tierra se puede generar valor agregado. Yo no tengo noticias de que haya otro emprendimiento diferente. Está Delicatessen, que empezó en la gestión de Raúl Mac Burney. Él quizá agrandó la cantidad de producción de dulce, pero no ha hecho otra cosa diferente a lo que ya estaban haciendo los mismos productores».

La candidata asegura que no es necesario recurrir a financiamientos extraordinarios para desarrollar Gaiman. «No necesitamos grandes industrias para darle valor agregado a los productos del Valle. Con microemprendimientos y ayuda a los mismos productores alcanza. Mendoza es un ejemplo de ese modelo», afirmó.