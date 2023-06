Harry es el primer miembro de la realeza que declara ante la justicia en un siglo

El príncipe Harry de Sussex testificará este martes ante la Justicia británica contra un conglomerado de medios sensacionalistas al que acusa de recopilar información sobre él ilegalmente, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real que declara ante la Justicia en más de un siglo.

Los medios locales preveían que el hijo menor del rey Carlos III, de 38 años, se presentara este lunes en el juicio contra Mirror Group Newspapers (MGN), editor del diario Mirror y la revista Sunday People. Periodistas y fotógrafos lo esperaban desde primera hora a las puertas de la Corte Suprema de Londres, pero su abogado, David Sherborne, informó que no subiría al estrado hoy, dado que estuvo celebrando el segundo cumpleaños de su hija en California, Estados Unidos, y no voló al Reino Unido hasta el domingo por la noche.

El juez Timothy Fancourt se declaró «un poco sorprendido» por el anuncio y el abogado de MGN, Andrew Green, «profundamente perturbado» por la ausencia de Harry, al que dijo querer interrogar durante día y medio, lamentando el «tiempo perdido» el lunes por la tarde, informó la agencia de noticias AFP.

El duque de Sussex no había vuelto a su país desde la ceremonia de coronación de su padre, el 6 de mayo, a la que asistió sin su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, y tras la cual regresó inmediatamente a Estados Unidos, donde la pareja reside desde 2020.

Cuando testifique el martes, será la primera declaración de un miembro de la realeza británica desde Eduardo VII, que lo hizo en un juicio por difamación en 1891, antes de convertirse en monarca.

Harry, que sacudió a la monarquía británica cuando junto a Meghan anunció hace más de tres años que abandonaban la institución, tiene otras demandas abiertas contra la prensa de su país.

Harry ya compareció por sorpresa en un tribunal londinense en marzo, en otra demanda presentada por varios famosos -incluido el cantante Elton John- contra el grupo Associated Newspapers Ltd, editor del diario sensacionalista Daily Mail. Pero en esas vistas preliminares no declaró, sino que presentó sus alegaciones por escrito.

El príncipe, quinto en la línea de sucesión al trono, y su esposa mantienen muy tensas relaciones con los medios. Hace unas semanas afirmaron haber protagonizado una persecución de coches «casi catastrófica» por parte de paparazzi en las calles de Nueva York.

Las autoridades locales le restaron importancia, pero el hecho recordó el accidente de tráfico de 1997 en París en que murió la madre de Harry, la princesa Diana, cuando era perseguida por los fotógrafos.

En su serie documental «Harry & Meghan» y su explosivo libro de memorias «En la sombra», el príncipe acusó a otros miembros de la monarquía británica, entre ellos, a su hermano mayor, el príncipe William y próximo heredero al trono, de connivencia con la prensa. Y en documentos judiciales presentados ante los tribunales en abril, afirmó que la familia real había llegado a un «acuerdo secreto» con un editor para evitar que alguno de sus miembros tuviera que subir al estrado. Esto le impidió presentar una demanda mientras formaba parte de la realeza.

En el inicio del juicio el 10 de mayo, MGN reconoció «algunos indicios» de recopilación ilícita de información, pidió disculpas y aseguró que «esa conducta no se repetirá».

En sus argumentos iniciales, Sherborne acusó a MGN de haber utilizado los servicios de «al menos 30 detectives privados diferentes» para recopilar información ilegalmente. Tenía un «gran interés» en «cada aspecto de su vida privada» porque los artículos sobre el joven y rebelde príncipe «impulsaban las ventas», subrayó.