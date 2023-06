El documental del Conicet se presentará en Puerto Madryn

Luego de proyectarse en las ciudades de Bariloche y Neuquén, el itinerario de la producción “Maelström 2001” del CONICET continúará su gira nacional el 8 de junio en Rosario, el 12 en Posadas y el 24 de junio llegarçá a la ciudad de Puerto Madryn.

Además, se proyectará en el Cine Gaumont (Sala 1) del 8 al 12 de junio a las 18 horas. También se proyectará en los espacios INCAA en el Cine Teatro Municipal Quilmes el 15 a las 18 horas y en el Teatro Italiano de Lobos el mismo 15 a las 21:15 horas.

En Bariloche

La proyección, abierta a toda la comunidad, se desarrolló en la Biblioteca Sarmiento de la ciudad de Bariloche. “Maelström 2001” es un largometraje de la productora CONICET Documental de la Dirección de Relaciones Institucionales del Consejo que narra cómo el físico del CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Rodolfo “Willy” Pregliasco, realizó aportes a la Justicia para esclarecer los hechos ocurridos durante la protesta social del 20 de diciembre de 2001 que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires. La gira federal “Maelström 2001” es organizada por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET.

Antes de comenzar la proyección en Bariloche, acompañaron y dieron unas palabras las autoridades del CONICET, el vicepresidente de Asuntos Científicos Mario Pecheny y la directora del CCT CONICET Patagonia Norte María Celeste Ratto que agradeció a los y las presentes, a Rodolfo Pregliasco como hacedor de esta iniciativa y su aporte al esclarecimiento de estos hechos históricos.

En este sentido, Pecheny celebró la presentación de “Maelström 2001” realizada desde CONICET Documental con investigadores e investigadoras. “Muestra que la ciencia es una sola y que desde todas las disciplinas podemos aportar a las reivindicaciones de Justicia, Memoria e identidad. Desde una institución pública como es la del CONICET esto es lo que debemos hacer, nos gusta y esperamos seguir haciendo”, sostuvo.

El film

La producción audiovisual reconstruye el juicio realizado en tribunales federales, recupera y analiza los registros de reporteros gráficos, videos de cámaras de seguridad de la Policía Federal, testimonios, imágenes televisivas y archivos de documentalistas que formaron parte del material de investigación y evidencia que fueron utilizados para la reconstrucción de esos sucesos. De esta manera, contribuyen a determinar la responsabilidad de los asesinatos cometidos y los heridos de ese día recordado en la historia de nuestro país.

Sobre su experiencia y aporte como investigador, Pregliasco reveló “Quiero que la película les cuente de qué se trata. Todos los días me despierto, me miro al espejo y digo: estudié física y miren lo que estamos haciendo. Eso me emociona mucho y también presentar la película en Bariloche con gente que comparto en la cotidianidad, es una manera de mostrarles lo que ya vieron cómo se desarrolla y cómo trabajamos todos juntos”.

Asimismo, comentó su trabajo en otras causas de gran relevancia para la historia de nuestro país como la Masacre de Trelew, la causa Fuentealba en Neuquén y, localmente, en la reconstrucción de los crímenes del 17 de Junio de 2010.

“Hacemos programas de divulgación científica televisivos. Esta vez me convocaron para hacer un proyecto audiovisual a partir de las historias del programa de Ciencia y Justicia, que se encarga de vincular investigadores e investigadoras de las más diversas disciplinas con causas judiciales con las que se pueda colaborar de alguna manera, como por ejemplo, a partir de un peritaje como el que hizo Willy (Rodolfo Pregliasco). Él había participado en varios peritajes y causas judiciales, ahí nos contó que había trabajado con los hechos del 20 de diciembre de 2001 y enseguida nos pareció que era un proyecto interesante porque rápidamente te dabas cuenta que era algo que permanecía desordenado a más de 20 años de haber sucedido”, resaltó el director del documental Juan Pollio.