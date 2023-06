Garnacho aseguró que «nunca dudé, soy argentino», en la previa de los amistosos con la Selección Argentina

El futbolista del Manchester United de Inglaterra, Alejandro Garnacho, convocado por el entrenador Lionel Scaloni para la gira por Asia, aseguró hoy que nunca dudó de su elección de vestir la camiseta albiceleste porque se siente y es argentino, mientras que remarcó que quiere «hacer carrera» en la Selección.

El jovencito, habló con la señal deportiva TyC Sports, compartiendo su primera entrevista para un medio argentino. Argentina, jugará el proximo jueves ante Australia, desde las 9 horas.

Habló el joven Garnacho

«Toda la familia de mi mamá es de Argentina, siempre vivieron allá, y la de papá es de España. Por circunstancias de la vida vino la familia de mi mamá a España y conoció a mi papá y ahí nací yo. No dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Es una Selección muy grande y una oportunidad muy buena. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá y si no debuto en esta gira, no importa. Yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará», expresó el futbolista Alejandro Garnacho en declaraciones a TyC Sports.

Y añadió: «Por lo que leo en las redes, sé que mucha gente de Argentina me quiere, me aprecia. Ya por la decisión que tomé de jugar por Argentina, la mayoría me quiere. Y voy a devolverles ese amor en el campo. Quiero hacer carrera con la Selección, si el técnico confía en mí puedo seguir viniendo. Ser uno más y participar de la Copa América, Eliminatorias y Mundial».

En cuanto a la recepción del plantel campeón del mundo, Garnacho contó: «Los compañeros bastante bien conmigo, muy metidos. Animándome, apoyándome… Con (Lionel) Messi no hablé mucho. Pasé de verlo en la tele toda mi vida y ahora lo tengo acá, es increíble, parece irreal. El entrenador me dice que esté tranquilo, que juegue como sé que me va a dar la oportunidad».

«Con Scaloni no hablé antes de venir acá. Estuve hablando con Roberto Ayala bastante, para que supiera antes de la lista que iba a estar. El técnico me preguntó si estaba nervioso y yo le dije que no me pongo nervioso cuando juego», continuó.

Además, se refirió a su ausencia en el seleccionado en el Mundial Sub 20: «Me lo perdí porque la competencia en Manchester seguía, le pedí por favor al entrenador, pero lo seguí desde la tele como si estuviera allá».

Por último, Garnacho relató cómo vivió el Mundial de Qatar 2022: «Fue increíble, una locura. Creo que tanto Argentina como Leo se lo merecían. La final, con los penales, fue terrible y todo el mundo estaba sufriendo. Me tocó verlo en Manchester, porque los que no fuimos ya habíamos vuelto. Lo vi con mi mamá, mi abuelo, mi hermano… Al final se dio y acabó como esperábamos».