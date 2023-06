David Rodríguez, ganador de la Carrera del Vidriero en Berazategui

El atleta chubutense, David Rodríguez, se adjudicó la 34ª edición de la Carrera del Vidriero en la localidad de Berazategui, Buenos Aires.

La competencia se desarrolló el pasado fin de semana en la localidad bonaerense, en la que el oriundo de Esquel rompió el récord del circuito 10K. Además, el comodorense Thiago Velásquez fue el mejor juvenil de la prueba, en el undécimo puesto de la clasificación general.

Gran actuación de Rodríguez y Velásquez en la convocante Carrera Dia del Vidriero

El atleta esquelense radicado hace varios años en Comodoro Rivadavia, David Rodríguez, se impuso en la prueba atlética conocida como la Vuelta del Vidriero o Carrera Día del Vidriero, 34ª edición de una tradicional en la cual también destacó el comodorense Thiago Velásquez, mejor juvenil de la competencia y undécimo en la general.

Rodríguez se impuso consiguiendo 29m09s., nuevo récord del circuito: “No es para nada normal que salga un tiempo rápido en un circuito tan duro. Fue una carrera exigente, porque no es un circuito totalmente plano. El año pasado la corrí, quedé cuarto con 29m55s aproximadamente. Tenía esa referencia, y en esta edición corrí debajo del promedio de tres minutos. Las condiciones se dieron, mi nivel, la exigencia de los rivales, para poder quedarme con la carrera y el récord. Feliz por ese lado. Fue una de las mejores carreras que vengo haciendo en esta parte del semestre”, comentó David Rodríguez.

“Venía muy bien, preparándome para estar bien. Eso fue lo que me propuse a principio de año. Por eso mismo también fue el faltazo en Crónica. Buscaba estar bien, buscaba este momento. Eso me llevó a poder ganar, estoy en un buen momento”, explicó.

David Rodríguez se prepara desde inicio de año en Comodoro, en las calles de la ciudad y en la pista de solado sintético de Kilómetro 4. “Tenemos ese beneficio de tener una pista tan linda. A veces juega en contra el tema del clima, pero me siento muy acompañado por ese lado, junto a lo que planifica mi entrenador Javier Carriqueo. Han salido buenas cosas. A eso hay que sumarle el apoyo de Hernán Martínez, del Ente Comodoro Deportes, de la gente de Kasike, la gente que me acompaña. Los amigos como Horacio Stunsenberg, que me ayudó para conseguir departamento en Buenos Aires y poder estar tranquilo, que es la gran clave para estar bien y concentrado al cien por ciento”, expresó el atleta.

Respecto al nivel del joven comodorense Thiago Velásquez, el atleta David Rodríguez sostuvo: “Le está yendo muy bien, es bueno cuando vemos corredores a ese nivel. Soy de incentivar siempre a salir de Comodoro, cuando hay condiciones siempre hay que tratar de mostrarlo, como lo está haciendo Thiago. Creo que hay muchos chicos más que pueden llegar a correr en Buenos Aires, participar acá que es la vidriera de todo, cuando uno tiene proyección”.

El segundo semestre

“Mi año sigue proyectado a los 21K de Buenos Aires. Tengo más cosas, pero vamos paso a paso y día a día, no nos queremos adelantar ni quemarnos de la cabeza. Este sábado 17 estoy invitado a la “Hora de pista” en Buenos Aires. Es un evento cerrado, somos unos pocos invitados. Nos invitó a la organización y cuando las cosas van bien, te llaman, te invitan y es super importante estar. Es lo que buscamos cuando estamos en este nivel”, explicó.

“Tenemos proyectados los 21K de Buenos Aires para comenzar el segundo semestre del año, estoy sponsoreado por la marca Adidas, y estamos con el compromiso poder hacer un gran papel. Nos propusimos eso y vamos bien encaminados. Eso es lo que motiva. Pretendo hacer una preparación en la altura de Cachi, en Salta, así que un mes antes de los 21K haré esa preparación para tratar de llegar de la mejor forma”, continuó.

“Mientras salgan las cosas buscaremos el objetivo que me planteo hace muchos años (NdR: La marcar olímpica). Para eso estamos trabajando. Hay que seguir trabajando y eso es lo que me motiva, me incentiva a seguir adelante cuando salen estos resultados”, cerró.