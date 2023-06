Cómo hacer arte con drones

Residentes y visitantes de la ciudad china de Shenzhen presenciaron en directo cómo un colosal dragón vestido con luces de colores bailaba sobre sus cabezas. Esta espectacular escena fue posible gracias al movimiento coordinado de miles de drones que, desplazándose en formación, dieron inicio a la Fiesta de Duanwu.

La figura se elevó sobre el parque Long Hua Gong Yuan en un paisaje nocturno salpicado por rascacielos y diversas estructuras arquitectónicas. El dragón, perceptible desde casi cualquier ángulo, lucía tonos amarillos, azules y rojizos mientras surcaba el cielo.

El espectáculo de drones , recoge el sitio Sina.com, fue nombrado como “Dragones voladores en el cielo”, un elemento destacado en el primer día de esta festividad con fuertes lazos culturales que se celebra, además, realizando carreras de botes de dragón y comiendo zongzi (un plato típico elaborado con arroz).

De todas formas, esta no es la primera vez que presentan un espectáculo con drones en China. El gigante asiático, hogar de DJI Technology, el mayor fabricante de drones del mundo, viene perfeccionando desde hace años esta alternativa tecnológica a los fuegos artificiales que cada vez ganas más adeptos. Las actuaciones, por lo general, son cada vez más sofisticadas y sorprendentes.

En 2021, por ejemplo, poco más de 3.200 drones perfectamente sincronizados ofrecieron un espectáculo extraordinario en Shanghái. A lo largo de la actuación formaron diferentes formas tridimensionales en todos los casos, como era de esperarse, de gran tamaño. Desde un ADN hasta la parte frontal de los coches de la marca asiática Genesis.

Ahora, no solo han demostrado la gran capacidad de movimiento de los drones, sino la perfecta combinación de colores en el desarrollo del espectáculo en figuras complejas como lo son los dragones. Los avances tecnológicos de la mano con la experiencia técnica parecen garantizarnos que los espectáculos con vehículos aéreos no tripulados irán a mejor con el paso del tiempo.