Caminoa: «Nacho tendrá que estar en todos lados, la gente quiere hablar con él»

La candidata a diputada provincial Jacqueline Caminoa habló con AzM Radio tras el lanzamiento de Juntos por el Cambio realizado el sábado pasado en las instalaciones del Hotel Rayentray de Puerto Madryn.

«Fue una jornada importante no sólo por el acto, sino por el reencuentro con muchos que venían de terminar en sus pueblos con los procesos internos. Muy pocas localidades no pudieron estar presentes. Eso hace que ya se puedan empezar a tejer las estrategias de cara a la campaña, que va a ser corta, de no más de 50 días, y la agenda en los pueblos», afirmó. Para Caminoa, el lanzamiento «dejó mucho más que los discursos de campaña. Dejó entrever cómo nos vamos a manejar de aquí en adelante: no sólo para la campaña, sino también algunos ejes que vamos a tomar de acceder al Gobierno«.

La expresidenta de la UCR vaticinó una campaña cuesta arriba desde el aspecto logístico. «No va a ser fácil movilizarse en pleno invierno: vamos a estar preocupados para ir y para volver. Pero más allá de las cuestiones climáticas, Nacho (Torres) tiene que estar en todos lados. La gente quiere hablar con él«, enfatizó, en diálogo con el programa Pido la Palabra.

En otro tono, Caminoa soltó un comentario irónico al ser consultada por la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: «A nadie le gusta ver que Juntos por el Cambio se pelee en el nivel nacional, pero, como dicen los peronistas: ‘Nos estamos reproduciendo’«.

Por último, la candidata opinó sobre la reaparición política del exintendente de Lago Puelo Iván Fernández. «Aparentemente su condena está cumplida y está en carrera. Pero ha hecho un derroche excesivo de recursos, hacía un cordón cuneta arriba del otro cordón cuneta. Le tocó gobernar en un momento de prosperidad económica», analizó.