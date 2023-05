Wifi 6: cómo funciona la tecnología similar a 5G que permite ofrecer conexión móvil más barata en todo el país

El martes, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció la habilitación del espectro en el rango de 5925 a 7125 MHz (banda de 6 GHz) de manera completa para el uso libre (sin licencia) por parte de las empresas prestadoras. La medida es de índole netamente técnica, pero según los especialistas tendrá un fuerte impacto en términos de infraestructura y desarrollo económico.

De acuerdo a un análisis realizado por la Dynamic Spectrum Alliance (DSA) a pedido del Gobierno nacional, la apertura de bandas de frecuencia de 6 GHz para Wi-Fi es una decisión adecuada para garantizar que esta tecnología inalámbrica ampliamente utilizada pueda ofrecer el rendimiento necesario para futuras aplicaciones y redes.

De acuerdo a la DSA, junto con otras tecnologías emergentes, el Wi-Fi no licenciado es clave para el desarrollo de modelos innovadores para “conectar a los no conectados” y el cierre de la brecha digital, permitiendo soluciones colaborativas entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para llevar conectividad a las zonas y comunidades aún no atendidas en los centros urbanos y en las zonas rurales y alejadas.

“La Secretaría de Innovación Pública ha indicado acertadamente que la falta de cobertura y acceso a Internet en diversas zonas del país traen impactos negativos para la población, ya que se limita la verdadera inclusión y las oportunidades que brinda la conectividad. En este sentido Wi-Fi, combinada con otras tecnologías como satelitales, móviles o fijas, es ideal para masificar el acceso a Internet y se tiene evidencia de múltiples proyectos desarrollados en la región que han resultado eficientes y sostenibles”, señalaron desde la entidad, en una nota firmada por su presidente, Martha Suarez.

“La DSA está convencida que la decisión de aprobar el uso libre de 1200 MHz en la banda de 6 GHz por parte de la Secretaría de Innovación Pública permitirá que los argentinos se beneficien de Wifi 6 en el muy corto plazo, sacando provecho de las economías de escala y de la disponibilidad de chipsets y equipos”, agregaron.

Qué trae de nuevo el Wifi 6

Como lo plantearon desde la DSA, el Wifi 6 abrirá las puertas a nuevas formas de conectividad. Hernán Piñero, manager de desarrollo de negocios de OCP Tech y ex jefe de ingeniería de Cisco, explicó qué implica el anuncio del Gobierno nacional y por qué hay tantas expectativas al respecto.

“Dentro de la tecnología inalámbrica hay dos grandes ramas, la del wifi y la de 3G, 4G, 5G y demás. La primera está más asociada a los usos en puntos fijos y es mucho más barata y fácil de desarrollar; la segunda se asocia a las conexiones móviles, como las que se aplican en celulares e implica una estructura bastante más compleja”, introdujo.

“Con la habilitación del espectro de 6GHz, lo que cambiará es que los operadores podrán ofrecer conectividad móvil, pero con la tecnología y la velocidad Wifi”, comentó Piñero.

Para el experto, el Wifi 6 permitirá que aparezcan nuevos operadores y se cubran con conexión a internet a zonas del país que hoy están aisladas. “El 4G hoy está solo en grandes centros urbanos y con el 5G va a ser igual. Nadie va a llevar 5G a un pueblo, porque económicamente no es rentable, pero sí se podrá llegar con wifi 6 a un pueblo”, sostuvo.

El especialista indicó que existe una brecha costos cercana al 30% entre ambas tecnologías (redes G y Wifi), pero aseguró que la diferencia más significativa es la complejidad de la infraestructura en cada caso. “En solo dos o tres meses algunas empresas ya podrían tener montadas las redes para el Wifi 6. La tecnología ya existe y está disponible”, apuntó.

En la elaboración de equipos capaces de utilizar las nuevas tecnologías, las distancias económicas son mucho mayores. Según Intel, los costos de licenciamiento de la propiedad intelectual necesaria para equipos celulares 5G es tres veces mayor que la de los chipsets Wi-Fi, y el costo entero de un modem celular 5G es cincuenta veces mayor al costo de un chipset Wi-Fi.20.

Claro está, que el Wifi 6 no llegaría solo a celulares, sino también a computadoras, tablets, televisores y todo dispositivo con capacidad de captar una red inalámbrica de esa frecuencia.

El impacto económico

Si bien es difícil prever cómo va a impactar la medida en términos económicos, desde la DSA defendieron la habilitación del espectro de 6GHZ haciendo alusión a la repercusión que la misma medida tuvo en otros países.

De acuerdo a estudios solicitados por el organismo, el valor económico del uso no licenciado del espectro en la banda de 6 GHz en Brasil acumulado entre 2021 y 2030 será de 112,14 mil millones de dólares en contribución al Producto Interno Bruto. “Serían 30,03 mil millones de dólares en excedente al productor, que es un beneficio para las empresas brasileñas, y 21,19 mil millones de dólares en excedente al consumidor, que beneficia a la población”, señalaron.

En México y Colombia la DSA solicitó estudios similares. En el caso de México, se proyecta que el impacto económico total acumulado en la economía entre 2021 y 2030 será de 150,27 mil millones de dólares, mientras que en Colombia, ascendería a USD 40,42 mil millones.

Para Piñero, el impacto en Argentina también será significativo. “Se podrán desarrollar comunidades y economías regionales que hoy no tienen buen acceso a internet. Se abren las puertas para un mejor desempeño de la economía del conocimiento y muchas personas tendrán la posibilidad de estudiar y acceder a trabajo altamente calificado. Cuanto mayor sea la población a la que lleguemos con esa clase de servicios, es mayor la población que se puede insertar en un mercado que es bien pago”, sostuvo el experto en tecnología.

