Tras sorpresa y enojo, San Juan igual irá a las urnas con Uñac en boleta: se mantienen comicios para diputados e intendentes

La decisión de los supremos cayó como una bomba en medio de reuniones de campaña. Wado de Pedro mencionó virtual intervención federal. Dirigentes creen que trascendencia de potenciales cinco victorias del FdT el 14-M fue la razón principal.

Durante la mañana de ayer, en la Casa de Gobierno de San Juan, el gobernador Sergio Uñac reunió a una acotada tropa de dirigentes provinciales para dar las puntadas finales de los actos previstos para la tarde en los departamentos de San Martín y Caucete. Los tiempos de campaña se aceleraban en su tramo final de cara al domingo, cuando el mandatario buscaría la reelección. Un verbo que pasó a conjugarse en potencial horas después: ya con la reunión terminada, con la diáspora de esos dirigentes a distintos puntos del territorio y Uñac en una reunión de mujeres peronistas cayó el bombazo judicial: la Corte Suprema de la Nación dictó la suspensión de las elecciones del domingo al hacer lugar a la cautelar presentada por Sergio Vallejos, candidato de Evolución Liberal, uno de los cuatro sublemas de Unidos por San Juan (ex Juntos por el Cambio).

No obstante, anoche el Tribunal Electoral provincial decidió mantener el proceso electoral en el resto de las categorías: diputados provinciales, intendentes y concejales. La razón principal fue que la Corte sólo suspendió la categoría de gobernador y vice pero no el resto, y con las boletas oficializadas y el operativo en marcha, la decisión fue ratificar la fecha. Solo aclaró el Tribunal que no se deberá escrutar a gobernador y vice. Es decir, los sanjuaninos igual irán a las urnas y Uñac estará en la cabeza de la lista, aunque no se le computen los votos.

Paradójicamente, mientras se desarrollaba la conferencia del Tribunal Electoral, el ministro del Interior Wado de Pedro mencionaba la virtual intervención federal en dos provincias. Al tiempo que dirigentes nacionales de todo el país cuestionaron la medida de los ministros de la Corte -ver aparte-.

Lo que sigue: el máximo tribunal deberá validar si Uñac puede presentarse para un nuevo mandato, ya que la presentación de Vallejos pide que se lo inhabilite. Los supremos también deberán resolver si Juan Manzur puede postularse a vice en Tucumán, provincia que también tiene suspendidos los comicios del domingo -ver aparte-, cuando sí habrá contiendas en Salta, Tierra del Fuego y La Pampa.

En las primeras horas de la tarde todo era desconcierto en San Juan, nadie esperaba la suspensión a días de las elecciones, con buena parte del operativo armado. Inclusive, ya habían activado acciones como el reparto de las bolsas de correo, reparto de boletas, diagramas de custodia de fuerzas de seguridad, entre muchas otras cuestiones logísticas.

En tanto, el Frente San Juan por Todos, subagrupación Vamos San Juan -que lleva como candidato a Uñac- lanzó un comunicado tras la medida cautelar en la que menciona que ahora “corresponde la intervención del Tribunal Electoral Provincial y el fiscal de Estado, autoridades competentes en la materia” y que “por esta razón, el Frente evitará pronunciarse sobre el mismo antes de dicho análisis”.

Funcionarios sanjuaninos no dejaban de masticar broncas y poner suspicacias políticas: el domingo podían darse cinco victorias del Frente de Todos, una generala de victorias que difícilmente no se nacionalizara y le diera vigor al PJ en momentos cruciales. Tampoco tenían certezas sobre nuevas fechas. “Nos piden cinco días para elevar informes, pero después la Corte no se pone plazos, puede ser una semana o un mes. O que termine llevándonos a unificar con las nacionales”, se quejaba un jerarca del PJ sanjuanino.

En tanto, José Luis Gioja, rival de Uñac en el lema peronista, definió como “lacras” a los ministros de la Corte por la poca antelación, si bien señaló que había advertido que la candidatura de Uñac no era válida.

El eje de los pedidos de impugnación -en rigor, fueron cuatro, tres de ellos de Unidos por San Juan, lema que tiene como principal sublema a Cambia San Juan de Marcelo Orrego del PRO- es la interpretación de la Constitución local, que permite hasta tres mandatos consecutivos. Invocaron el artículo 175 de la carta magna sanjuanina y pidieron que se contabilice el lapso de Uñac como vice de José Luis Gioja entre 2011 y 2015 como uno de los tres consecutivos. Uñac llegó luego a la gobernación en 2015 y renovó en 2019. Por tanto, el razonamiento opositor es que en 2023 está finalizando su tercer periodo.

Sin embargo, el Tribunal Electoral avaló el argumento del apoderado del PJ y del frente San Juan por Todos: los tres periodos consecutivos que permite la carta magna provincial son en el mismo cargo. Es decir, diferencia los periodos de gobernador y de vice. El controversial artículo 175, reformado en 2011 por Gioja para acceder a su “re-re” dice: “El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”.

Para el PJ y los jueces sanjuaninos la frase clave es “de sus funciones”. La reelección de “hasta dos veces” sería así en cada una de esas funciones: gobernador o vice, como cargos distintos.

Antes, la oposición había judicializado sin éxito la eliminación de las PASO, reemplazadas luego por el sistema de ley de lemas.

En el fallo que lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte sostiene que da lugar a la cautelar no solo para “respetar sus propios precedentes sino que, además, otorga previsibilidad jurídica a las partes y despeja suspicacias propias de la materia electoral” y hace mención en primer lugar al antecedente en Santiago del Estero, cuando se impidió en 2013 la reelección de Gerardo Zamora.

“Cuando el Tribunal Electoral Provincial oficializó la candidatura del gobernador lo habilitó para competir en las elecciones que tendrán lugar el 14 de mayo próximo en búsqueda de un cuarto mandato. Es evidente entonces que ese acto electoral podría producir en breve un trastorno institucional de difícil reparación”, prosigue el texto en uno de sus párrafos para mencionar que “corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional”

En rigor, le da cinco días a la provincia para elevar informes, pero en los hechos los comicios quedaron suspendidos.

FUENTE: Ámbito