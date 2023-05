Se realizó una jornada sobre celiaquía en Puerto Madryn

Se llevó a cabo, en la ciudad de Puerto Madryn, la “Jornada de Difusión y Concientización sobre Celiaquía”, organizada por la Municipalidad local, en conjunto con la Asociación de Celíacos de Chubut (A.CE.CH). La actividad se desarrolló en las instalaciones del Núcleo Integral de Desarrollo de Oportunidades (NIDO) del barrio 630 Viviendas , con la asistencia de personal de cocina de establecimientos gastronómicos y educativos (públicos y privados), y público en general. Y de la cual participó el Departamento de Bromatología de la Dirección Provincial de Salud Ambiental, del Ministerio de Salud del Chubut.

El objetivo de la actividad fue difundir y concientizar a la comunidad sobre esta enfermedad y alentar el diagnóstico precoz, un mejor tratamiento y el acompañamiento de las personas que la padecen.

Temas

Durante la jornada se habló sobre manipulación de alimentos sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno), prevención de contaminación cruzada, legislación vigente y aspectos nutricionales a tener en cuenta. Además, se llevó adelante un taller de cocina libre de gluten.

En la oportunidad, expusieron sobre estos temas el jefe del Departamento Provincial de Bromatología, Diego Saban; y referentes de la Municipalidad de Puerto Madryn y la A.CE.CH.

Sobre la Enfermedad Celíaca

Cabe destacar que la jornada formó parte de las actividades organizadas para conmemorar el “Día Internacional de la Enfermedad Celíaca”, que se celebra el 5 de mayo de cada año, con el objetivo de difundir y concientizar a la comunidad sobre esta enfermedad y alentar el diagnóstico precoz, un mejor tratamiento y el acompañamiento de las personas que la padecen.

La enfermedad afecta aproximadamente al 1% de la población, con una prevalencia de 3 mujeres cada 1 varón. Puede desarrollarse a cualquier edad y las personas pueden presentar un síntoma, varios síntomas o ser asintomáticas.

El diagnóstico comienza con un análisis de sangre de anticuerpos específicos y se confirma con biopsia de intestino delgado. Es importante destacar que, en el momento de realizar los estudios para el diagnóstico, la persona debe estar consumiendo gluten de manera normal.

La dieta libre de gluten estricta y de por vida es la única medida terapéutica para el tratamiento de la enfermedad celíaca, ya que no existe un medicamento para su tratamiento. Al eliminar el gluten de la dieta, las vellosidades intestinales se recuperan, volviendo a absorber nutrientes y mejorando la sintomatología de la persona, si la presentara. Estudios revelan que una mínima exposición al gluten (10 mg/kg) activa esos procesos autoinmunes, dañando nuevamente el intestino a pesar de no referir síntomas.

Una correcta adherencia a la dieta libre de gluten permite que las personas tengan menor probabilidad de desarrollar otras enfermedades y mejoren su calidad de vida.

Es importante mencionar, además, que el gluten no cumple ninguna función de nutrición, por lo que eliminarlo de la dieta no traería problemas nutricionales. Su principal función es en la panificación y el amasado, lo que a veces dificulta la manipulación de harinas libres de gluten. Sin embargo, hoy en día la industria ha mejorado la calidad y el sabor de los panificados sin gluten.

Es necesario tener en cuenta que existen alimentos totalmente prohibidos, aquellos que naturalmente contienen TACC, así como bebidas y comidas que los contienen. Los alimentos seguros son aquellos que en su estado natural no contienen gluten y no han sufrido ninguna modificación, como carnes (todas), huevos, frutas y verduras frescas.

Los alimentos dudosos son todos aquellos que han sufrido algún proceso industrial, desde una elaboración completa hasta un simple envasado y pueden contener gluten oculto, estar contaminados o contener gluten por desconocer el proceso de elaboración. En estos casos, es importante tener en cuenta la certificación del producto, el logo y la descripción certificada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En síntesis, es importante tener en cuenta que la eliminación del gluten de la dieta no causa problemas nutricionales, y que existen opciones cada vez más amplias de alimentos sin gluten disponibles en el mercado. Además, es fundamental contar con el asesoramiento de un nutricionista para garantizar una alimentación equilibrada y saludable.