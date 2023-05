Se encuentra abierta la inscripción para ingresar a la Escuela de Prefectura

Se encuentra abierta la inscripción on-line para el ingreso a la Prefectura Naval Argentina a través de los Institutos de Formación: Escuela de Cadetes “Gral. Matías de Irigoyen” y Escuela de Suboficiales “Cnel. Martín Jacobo Thompson”.

Los postulantes deberán registrarse en el portal de ingreso disponible en el sitio oficial de la institución https://inscripciones.prefecturanaval.gob.ar/portal , una vez registrados completarán el Formulario online, debiendo subir de manera digital la documentación de inscripción solicitada.

Siendo los requisitos generales los siguientes: Nacionalidad; En caso de haber optado por la nacionalidad de nuestro país, deberá tener los trámites concluidos al momento de inscribirse. Edad; Cadete (Oficiales): Tener entre 17 años de edad mínima cumplidos al 31 de diciembre del año de inscripción (2023) y 22 años de edad máxima al 31 de diciembre del año de incorporación (2024). Aspirante (Suboficiales): Tener entre 17 años de edad mínima cumplidos al 31 de diciembre del año de inscripción (2023) y 25 años de edad máxima al 31 de diciembre del año de incorporación (2024).

Además, es indispensable poseer estudios de nivel Secundario; no Registrar Antecedentes Penales o causa Judicial en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; no registrar antecedentes policiales provinciales, judiciales o contravencionales; no haber sido dado/a de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los Institutos y/o Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policial; reunir las condiciones generales de aptitud psicofísica y física establecidas por la Institución.