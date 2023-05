Santa Cruz: Julián Carrizo asumió en la Cámara de Diputados

Tal como estaba previsto para este miércoles, se llevó adelante en la Cámara de Diputados una nueva sesión extraordinaria. La misma fue presidida por el vicegobernador Eugenio Quiroga. En la sesión asumió la banca Julián Carrizo, en el lugar dejado por Matías Mazú, quien falleció semanas atrás en un trágico accidente de tránsito. Carrizo estuvo acompañado por una gran cantidad de gente que viajó desde Caleta Olivia (era titular del SOEMCO), por lo que agradeció el apoyo de las personas. Estuvieron presentes además diferentes funcionarios del orden público. Gran parte del discurso estuvo apuntado en la tarea que tendrá ahora Carrizo, hasta el mes de diciembre, cuando tenga que entregar -o renovar, por qué no- la banca. No se sabe si integrará listas electorales, ya que la mirada ahora está puesta sobre la gestión que toca terminar.

“Será para nosotros una jornada inolvidable. Recordar este momento, ¿qué más me resta?. Haber trabajado acompañado de distintos funcionarios y autoridades”, dijo en primer lugar. Luego recordó a su padre fallecido, señalando que le hubiera gustado que esté presente para ver hasta donde llegó.

“Voy a acompañarlos y les pido que me acompañen con los proyectos de muchos compromisos. El hecho de estar afuera (de la Cámara) no quita las inquietudes que queremos aportarle, sobre la comunidad del trabajo. Estamos dispuestos a seguir pidiendo elaboración. Sabrán disculpar humildemente, porque no es fácil. El partido se juega dentro de la cancha, no en el banco o tribuna, y en eso voy a compartir y acompañar todo lo que sea en beneficio de la comunidad”, reiteró Carrizo.

“Seguramente hablemos con el presidente, asumamos el compromiso del sector del trabajo para acercar las partes. Vamos a tener incondicional apoyo de todos”, señaló.

Una vez finalizado el acto y luego de la jura, Carrizo habló con los medios -entre ellos TiempoSur-, donde brindó mayores apreciaciones acerca de lo acontecido en la jornada y el horizonte que tiene de acá a fin de año: “Todos sabemos los tiempos que tenemos y lo que resta. Estamos dispuestos a que nos acompañen con la iniciativa que tenemos en la localidad (de Caleta Olivia). Tenemos proyectos previstos, la idea es participar aprendiendo en las comisiones que sean necesarias, participando y teniendo en cuenta esto. Vamos a trabajar en las comisiones para prepararnos”.

En este orden agradeció “a la gente que me acompañó desde siempre. No es una cuestión sencilla que viaje toda esta gente. Cada uno cosecha su siembra”, señaló, haciendo referencia a la cantidad de personas que estuvieron presentes.

“Agradezco a los municipales. Existe el compromiso y queremos resolver, no solo el tema salarial, sino también varias cuestiones. Esto ayudaría a que trabajásemos en otros problemas, como la educación y la salud”, apuntó hablando del marco provincial.

(Fuente: TiempoSur)