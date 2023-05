Perversi: “Seguiremos profundizando la transformación de Puerto Pirámides”

El secretario de Gobierno y candidato a intendente de Puerto Pirámides, Jorge Perversi, anticipó algunos de los ejes de su propuesta de gobierno para la villa balnearia. Al mismo tiempo, criticó a «quienes hacen política a través de las redes sociales y, en más de una década, no han logrado gestionar un solo beneficio para los vecinos, mientras que ahora son ‘opinólogos’ de una realidad que ellos mismos generaron por la desidia y la falta de capacidad».

En tal sentido, Perversi sostuvo que «este es el momento de continuar trabajando en Puerto Pirámides, necesitamos profundizar la transformación iniciada por el actual intendente Fabián Gandón» y agregó que «tenemos un pueblo que atraviesa una problemática histórica, que es la del acceso al agua potable, cuestión que continuaremos atendiendo, en el marco de los proyectos que el actual jefe Comunal ha encaminado tras gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional».

«También», continuó Perversi, «debemos continuar trabajando en dar respuesta a la demanda habitacional, y lo vamos a hacer de manera responsable y garantizando una de las cuestiones más importantes para quienes, a futuro, accedan a un lote: la factibilidad como garantía para quienes busquen construir su vida y la de su familia en Puerto Pirámides».

Por otro lado, Perversi apuntó contra la oposición y señaló que «lamentablemente, quienes buscan volver al poder después de más de una década de inacción y desidia, tienen el partido político que se merecen: con candidatos puestos a dedo, sin legítimas aspiraciones, en el marco de un espacio en el que reina la imposición, incluso con afiliados a los que han obligado a declinar sus candidaturas en pos de un proyecto que ya fracasó, y prueba de ello son las anteriores gestiones que dejaron a Pirámides patas arriba».

A su vez, apuntó contra «algunos ex concejales que hacen política a través de las redes sociales, desde la comodidad de su hogar porque en la calle no pueden estar ya que los vecinos no les abren la puerta: claramente, porque parecen haberse acordado de las problemáticas de Puerto Pirámides en el año electoral» y añadió que «nuestra mejor campaña es la gestión activa que venimos llevando adelante junto a Fabián y que buscamos continuar: día a día, de cara a nuestros representados, que son todos los piramidenses independientemente de su espacio o afinidad política; incluso, aquellos que nos critican de manera maliciosa y malintencionada, para ellos también gobernamos».

«Es el momento de continuar trabajando por Puerto Pirámides. Actualmente llevamos adelante, con nuestro equipo de concejales, colaboradores y equipos técnicos, una serie de tareas para actualizar el ‘Plan Estratégico, Participativo y Sustentable’ de nuestra comunidad, definiendo los ejes de trabajo para una próxima gestión y con la garantía de que profundizaremos la transformación iniciada por Fabián Gandón», concluyó Perversi.