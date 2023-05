Nuevos espacios de contención y acompañamiento para diversidades

Uno de ellos está dirigido a los adolescentes travestis, trans y no binaries. Funcionará cada 15 días con actividades recreativas, lúdicas y charlas. También se abrió un dispositivo de información y asesoramiento gratuito y confidencial para personas con VIH y sus familiares.

El grupo de contención para adolescentes tiene como objetivo fomentar el compañerismo, la creatividad, el intercambio de ideas, y brindar información sobre la Ley de Identidad de Género. El dispositivo apunta a ofrecer un medio de acompañamiento durante el tránsito por la escolaridad y también con respecto a las relaciones en la sociedad y las familias; fortaleciendo la autoestima y las identidades disidentes.

Víctor Donato Radatti, chico trans referente del espacio, contó que el grupo tendrá sus encuentros dos jueves al mes, desde las 18 horas, en el espacio de la ex-confitería de la Terminal de Ómnibus, ubicada en el primer piso: «Apuntamos a fomentar los vínculos entre pares, su creatividad, que puedan compartir ideas y encontrarse con otros, a través de actividades recreativas, lúdicas y charlas que serán diferentes cada semana».

«Queremos que, en el caso que estén pasando por una transición, puedan hablar de sus experiencias. También vamos a brindar información sobre el cuidado y los alcances de la Ley de Identidad de Género. Buscamos que se transforme en un espacio propio, en el que puedan proponer actividades y temas. La propuesta será variada, por ejemplo un día podemos hacer animé, otro percusión, graffiti, eso lo vamos a ir viendo porque justamente ellos también van a venir con sus ideas y nosotros estaremos abiertos a las propuestas que nos quieran brindar», precisó.

Asesoramiento sobre VIH

El nuevo espacio de asesoramiento gratuito y confidencial en torno al VIH estará habilitado todos los miércoles entre las 14 y las 16 horas, aunque también se podrán concertar citas fuera de horario a través de los distintos medios que ofrece la Dirección de Diversidad y Género.

Javier Pereyra es tallerista e integrante del equipo de redes del área. Junto con Ana Lezcano tendrá a su cargo la coordinación del nuevo espacio y brindó detalles de la propuesta: «La pusimos en marcha porque muchas de las consultas que recibimos como Dirección de Diversidad y Género tienen que ver con el VIH, especialmente desde la habilitación por parte del ANSES de la Pensión No Contribuitiva para personas que cursan esta enfermedad y hepatitis virales. Como su aplicación es reciente, sucedió que los empleados del organismo no estaban capacitados aún, o la opción no estaba habilitada en el sistema y la gente se sintió desorientada».

«La importancia de esta iniciativa radica en que aún hay mucha discriminación y estigma en torno al VIH. Es por eso que resulta esencial ofrecer un lugar donde se pueda encontrar información fehaciente, de manera gratuita y confidencial, no sólo en relación a la pensión sino también sobre dónde se puede hacer el test de VIH, qué hacer si el diagnóstico es positivo, que tratamiento está disponible y otras dudas que le surgen a las personas cuando está incursionando en este tema», agregó.

Pereyra indicó que el espacio está abierto a familiares de personas con VIH que quieran saber cómo acompañar de la mejor manera y aclaró: «Quienes estaremos a cargo no somos profesionales de la salud, sino integrantes de organizaciones sociales que trabajamos sobre el tema. Todo lo relacionado a la atención médica será articulado con el Servicio Prevalentes del Hospital Zonal de Trelew».

Contacto

Para mayor información y consultas sobre ambas iniciativas, las personas interesadas podrán asistir personalmente a la Dirección de Diversidad y Género de la Municipalidad de Trelew, ubicada en el primer piso de la Terminal de Ómnibus (Urquiza 150, esquina Lewis Jones), entre las 8 y las 14 horas. También podrán comunicarse telefónicamente al 280-4591417 o al correo electrónico [email protected]; y a través de las redes sociales Instagram, Twitter (twdygenero) y Facebook (twdyg).