Murió el argentino atacado a machetazos en una playa de México

Benjamín Gamond (23), uno de los jóvenes argentinos que fueron atacados a machetazos por la espalda en una playa del estado mexicano de Oaxaca, murió este lunes en el Hospital General de la capital de ese país, donde había sido trasladado el domingo en un avión sanitario.

«La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó», dice una publicación de uno de sus familiares.