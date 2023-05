Identifican una nueva especie de animal prehistórico en Chile

Un reciente estudio publicado por la revista Journal of Mammalian Evolution determinó que unos restos fósiles hallados en la costa de Chile le pertenecen un animal prehistórico herbívoro que tenía una apariencia similar a la de un guanaco.

Hace 18 años, encontraron en Bahía Inglesa, un pueblo costero ubicado a 870 kilómetros al norte de Santiago, una mandíbula parcial, vértebras cervicales y torácicas, falanges y otros huesos. Estos habían sido conservados por el Museo Nacional de Historia Natural desde entonces, pero recién ahora los estudiaron.

Una nueva especie

Un grupo de investigadores de la Universidad de Chile y de la Universidad de Edimburgo, Escocia, decidió examinar los restos en 2016.

Los especialistas concluyeron que se trataba de una especie desconocida y más pequeña de macrauquénido. Es un mamífero ungulado terrestre ya extinto, que habitó la zona hace unos 7 millones de años.

Hans Püschel afirmó: “El más famoso de estos animales es Macrauchenia patachonica, el primer ungulado nativo sudamericano que encontró Charles Darwin durante una expedición en Argentina en 1834, hace ya casi 200 años, un animal de anatomía tan extraña que no sabían cómo categorizarlo”.

No tiene parentesco con los guanacos

El animal oficialmente nombrado como Micrauchenia saladensis no está directamente emparentado con los guanacos, aunque tendría un aspecto parecido con los estos o los camellos.

Püschel explicó que “cuando se describió el primero de ellos, se les asoció a los camélidos, como las llamas o los camellos. Se pensaba que eran parientes, pero ahora sabemos que no es así”.

Descripciones físicas

Püsche detalló que el animal “Tiene una especie de forado que hace pensar que hay una inserción muscular de algún tipo, pero no se parece a nada de lo que tenemos actualmente”.

El investigador de la Universidad contó que “un estudio sugiere que era parecido al labio más desarrollado de los alces, pero no como la trompa que tienen los elefantes o los tapires”.

Concluyó: “Entonces, tampoco podemos especular cuál habría sido su función, porque no estamos seguros si la tenía”.

El M. saladensis habría pesado entre 53 y 102 kilogramos, mucho menos que otras especies relacionadas, quienes habrían llegado a pesar hasta una tonelada.

Se trata del segundo hallazgo más importante de un animal terrestre en Bahía Inglesa, y el primer macrauquénido de Mioceno tardío hallado en la costa occidental de Sudamérica.