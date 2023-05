Familiares de José Crettón solicitan a la Justicia que continúe la búsqueda

A pocos días de cumplir 9 meses de la desaparición de José Crettón, su padre Sergio y su tío Lucas siguen reclamando justicia y que el joven de tan solo 18 años de edad aparezca para darle santa sepultura. “Sería muy feo no poder sepultar a un ser querido”.

“Seguimos firme con la búsqueda de mi hijo. A pesar que cueste tanto, hoy continuamos luchando”, indicó el padre afligido por el dolor inmenso que le causaron al arrebatarle a José. Además, sostuvo que “ahora lo único que podemos hacer, es poner los pies sobre la tierra y continuar buscándolo”.

“Es todo muy difícil. Yo no conocía ni siquiera a la novia de él, que era 20 años más grande. Mucho menos conocía a su ex marido, todo eso me fui enterando con el correr de la investigación”, declaró.

Por su parte, Lucas Crettón manifestó que “todo está igual que al principio. Estamos alerta con el accionar de la Justicia. Siempre hemos estado involucrados en los pasos que hace el Ministerio Público Fiscal. Sabemos que hay pasos que la Justicia tiene que dar y hoy no lo está haciendo”.

Por otro lado, expuso que ellos cuentan con información “que no sale a la luz, como por ejemplo la participación necesaria de Yanina Napal, quien es la hija de quién está acusado de ser partícipe necesario en la desaparición de José. La justicia sabe eso y no actúa como corresponde. Hoy ella está como testigo en la causa, cuando debería estar imputada”.

“Queremos que se haga justicia y que paguen todos los que hicieron este daño inmenso”, añadió el tío de José.

Seguidamente, Lucas dijo que para ellos lo conveniente sería que continúe la investigación y no que haya una acusación. “No es una solución para nosotros que se haga justicia en este momento, lo que queremos primero es que aparezca el cuerpo de José y después se avance con la acusación y la justicia que corresponda”.