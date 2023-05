En el Pacífico, la minería submarina amenaza a 5.000 especies recién descubiertas

A miles de metros de profundidad en el Océano Pacífico, en el ambiente hostil de la Zona del Abismo, abunda una biodiversidad de animales inimaginable. En uno de los rincones más desconocidos y oscuros de la tierra, esta fauna ha permanecido sin catalogar y poco estudiada. Una nueva encuesta dirigida por el Museo de Historia Natural de Londres agrega más de 5.000 criaturas diferentes que viven en el fondo marino, luego de múltiples encuestas del fondo marino y una revisión de artículos científicos. Y todo esto en una codiciada región submarina del Océano Pacífico, la Zona Clarion-Clipperton (CCZ), entre Hawái y México. Y la autora principal, Muriel Rabone, analista de datos del equipo de trabajo del museo de Londres, tras admitir su sorpresa inicial ante tanta biodiversidad, afirma que el 90% de los animales aún son desconocidos.

“Muchos gusanos, cangrejos, caracoles y almejas, pero también animales más raros como moluscos que se creían extintos desde hace tres décadas y rara vez se encontraban en las profundidades del mar”, dice Guadalupe Bribiesca-Contreras, investigadora del Brits Museum y también coautor del Estudio. En las conclusiones, los investigadores señalan que la rica biodiversidad animal del área podría significar que se deben estudiar miles de especies más que no figuran en la lista. Pero «nombrar una sola especie nueva puede llevar varios años de trabajo taxonómico», dice Muriel con resignación.

Los autores del artículo no ocultan que su interés por la biodiversidad en la zona de aguas profundas del Pacífico se deriva del impacto que la minería de materiales raros podría tener en el fondo marino. Esta investigación sale a la luz en momentos en que se realizan prospecciones marítimas para conocer la disponibilidad de minerales de tierras raras conocidos como nódulos polimetálicos, que son acumulaciones de cobalto, cobre y níquel en la roca, entre otros elementos clave, provenientes de dispositivos electrónicos. .

Esta novedosa categorización de las criaturas de la Zona Abisal se publica en la revista científica Biología actual y aporta información sobre la vida en esta remota región, un vasto espacio de seis millones de kilómetros cuadrados -el doble del tamaño de la India- y un fondo marino de otros mil kilómetros que aún no ha sido explorado. “Desde una perspectiva evolutiva, tal vez así comenzó la vida en uno de estos ecosistemas”, reflexiona Muriel sobre su interés por la publicación. Analizando información publicada anteriormente para identificar lagunas en el conocimiento y descartar registros de animales duplicados, su grupo logró nombrar 438 especies, de las cuales solo 6 se encontraron en otros fondos marinos profundos del planeta.

Desarrollo vs medioambiente

En su análisis, los científicos señalan que la minería de aguas profundas tiene un interés geoestratégico clave en la nueva economía mundial, ya que el cambio ecológico hacia la descarbonización requiere que estos materiales se utilicen en la construcción de teléfonos móviles, pantallas de televisión, paneles solares o eléctricos. carros. La minería en aguas profundas está actualmente prohibida fuera de la jurisdicción nacional, pero las empresas interesadas ya están realizando exploraciones para aprender más sobre los recursos naturales del medio ambiente. “Si se elimina un nódulo mañana y el hábitat de una de estas criaturas de aguas profundas desaparece, ¿podría recuperarse? Es necesario comprender el impacto potencial de la ingeniería civil”, reflexiona Muriel.

Las criaturas abisales se adhieren a estos nódulos, como una roca, para evitar el lecho marino más fangoso, explica Bribiesca-Contreras: «No podrían sobrevivir sin los nódulos en el área, representan la mayor fuente de sustrato duro en esa área en particular. Para el científico del museo londinense, descubrir cómo estas criaturas se adaptan a condiciones extremas es como desentrañar el árbol de la vida: “Las bestias del abismo son las ramas largas”. [del árbol de la vida]los linajes más antiguos, una cosa muy interesante”, comenta con entusiasmo.

“Todo sale muerto”

El biólogo explica que existen «montañas submarinas» a miles de kilómetros de profundidad en la llanura abisal, donde “las especies son diferentes en cada sección de los afloramientos rocosos”. Esto significa que los animales están “adaptados a sus nichos ecológicos”. “No podemos sacarlos de la tierra y ponerlos en un acuario, eso es imposible; Casi todo sale muerto [al extraer especies del fondo marino]principalmente porque no soportan el cambio de temperatura, entonces no podemos saber cómo viven, se mueven o se reproducen”, lamenta.

El geólogo Antonio Miguel Calafat, que no participó en este estudio, confirma que “en el área Clarion-Clipperton se ha trabajado poco y menos”. hay que sacar zonas, toneladas enteras”, explica el científico, especialista en costas y mares. Un proceso que, además de “afectar directamente a los animales que no se mueven”, explica el profesor, también “resulta en la resuspensión de sedimentos”. Es decir, una mancha de desecho que puede afectar a muchas más poblaciones animales a miles de kilómetros de la operación minera, ya que su tamaño no los deposita en el sitio minero y permite que sean transportados a otros lugares por las corrientes.

Para el científico, la minería profunda, ya sea arrastrando o levantando el suelo, sigue afectando a las especies décadas después del incidente y, explica, aún no se ha producido con un método no invasivo. “En estos ambientes, los animales de aguas profundas crecen muy lentamente y su capacidad de respuesta a las perturbaciones es muy baja”, advierte Calafat.

Los dos científicos del estudio subrayan la necesidad de conocer un ecosistema para protegerlo. Rabone insiste en que su índice de compilación CCZ es solo el comienzo de una nueva dirección en la investigación del mundo de los animales de aguas profundas, sobre el cual se sabe muy poco. Bribiesca-Contreras insiste en su enfoque evolutivo de las criaturas de las profundidades: “Hay muchas preguntas que nos gustaría responder, tan simples como: ¿cuánto tiempo viven estos animales, con su metabolismo extremadamente lento, para conservar energía?” se reproducen, que larvas tienen? Es realmente difícil de saber.