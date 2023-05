Joven fue declarado culpable de abuso sexual

Esta semana se concretó en los tribunales penales ordinarios del barrio Roca de Comodoro Rivadavia el primer juicio por jurados populares en relación a delitos de abuso sexual cometidos en contra de una menor y que tienen como condenado a J.A.C..

Luego de desarrollado el debate oral, el jurado emitió su veredicto y por unanimidad declaró al imputado penalmente responsable de los delitos de “abuso sexual simple agravado por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando de la situación de convivencia preexistente”, también por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando de la situación de convivencia preexistente” este último dos hechos, todo en concurso real.

La jueza penal María Laura Martini liberó al Jurado de sus funciones y convocó a las partes para el próximo 1 de junio, a las 9.30 horas para la audiencia de cesura o imposición de pena.

Medida de coerción:

Seguidamente la fiscal general María Laura Blanco solicitó la prisión preventiva del condenado hasta que quede firme la sentencia, luego del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular. Se dan los requisitos que la Ley establece para dictar la medida de coerción, el peligro de fuga y un veredicto de culpabilidad. La gravedad de los hechos juzgados y las características de los mismos. Por la pena en expectativa que tiene un mínimo de 8 años de prisión.

El defensor particular Sergio Romero por su parte se refirió a que su defendido ha estado siempre a derecho, no cuenta con medios para fugarse. Todavía no se realizó la audiencia de cesura. Solicitando una medida alternativa para él como presentaciones diarias ante la autoridad judicial.

Finalmente, la jueza penal resolvió dictando la prisión preventiva de J.A.C. solicitada por la fiscal en base al peligro de fuga existente. Se ha escuchado el veredicto de culpabilidad en forma unánime por el jurado y solo resta discutir la pena que se le impondrá por los tres hechos por los cuales se lo declaró responsable. Esto implica una pena en expectativa de efectivo cumplimiento.