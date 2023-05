Dólar: Cavallo explicó su plan para evitar una salida «traumática» al unificar el tipo de cambio

El economista del gobierno de Carlos Menem enumeró los pasos a seguir para liberar el mercado cambiario y se refirió a un posible gobierno y pidió un plan económico que apunte a reducir el déficit fiscal.

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, explicó una posible estrategia para evitar una salida «traumática» al unificar el tipo de cambio y sugirió qué se debe hacer para evitar un ajuste «por las malas». También, se refirió a un posible gobierno y pidió un plan económico que apunte a reducir el déficit fiscal.

En ese sentido, consignó: “La tasa de interés debería estar un poco más arriba, pero lo importante es que todas las transacciones para servicios reales, financieros, atesoramiento, viaje y turismo debería dejarse a un mercado libre en donde el Banco Central no debería intervenir”. “Esa cotización sería más grande que todos los tipos de cambio y no habría de por medio comisiones. Un mercado totalmente libre y legal. Ahí conoceremos cuál es la verdadera cotización del dólar. Y la forma de evitar eso que tendría el BC de que sea muy alto sería manejando la tasa de interés”, sostuvo.

Aunado a ello, Cavallo criticó que el gobierno “debería anticipar que en algún momento va a haber una unificación del mercado” y que no debería ser “traumática”, o sea sin un salto devaluatorio en el mercado oficial que exacerbe aún más la inflación. “Hasta ese momento el gobierno no va a tener muchas herramientas para detener la inflación. Recién en ese momento se podría plantear la posibilidad de un sistema bimonetario o de dolarización si no se puede rescatar el peso, como lo propone Milei”.

Sin embargo, evitó hacer comentarios referidos con especulaciones sobre el valor del dólar o la posibilidad de una hiperinflación como en 1989, pero sí consideró que el ajuste fiscal que deriva en déficit debe hacer siguiendo un estricto plan ya que sino habría que hacerlo de golpe. “El ajuste por las malas es simplemente si se le va da de las manos al actual o futuro equipo económico, si no logran inducir expectativas para que la gente vea la luz al final del túnel”, explicó.

“Lo mejor es hacer ajustes ordenados y preanunciados, no mazazos que en definitiva terminan perjudicando a la gente más pobre”, dijo y añadió: “Por lo pronto hay que planear de una manera creíble la eliminación del déficit por reducción de gastos. Eso incluye la reprivatización de las empresas restatizadas y hacer un plan de transición para que lisa y llanamente dejen de perder dinero y el gobierno no las tenga que asistir”. Al mismo tiempo, aclaró que no pretende que el futuro gobierno implemente estas medidas desde el día uno, pero sí debe apuntar hacia ellas.

“Además, hay una gran cantidad de programas que deben ser revisados. Lo que le pediría -al siguiente gobierno- es que hagan un plan muy detallado del ajuste fiscal. Pero que no vengan con impuestos. Algunos hay que eliminarlos como las retenciones, o lo que cobran las provincias, brutos y al cheque”.

FUENTE: Ámbito