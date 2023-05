Danza de nombres

Por Karina Cecuk

Horas decisivas de cara al cierre de listas para participar en las elecciones provinciales en Chubut. Tanto el oficialismo como la oposición afinan detalles en cuanto al armado de las listas de diputados. Según parece Juntos por el Cambio tiene casi definido el armado, en tanto que Arriba Chubut, que reúne al panperonismo provincial, está todavía negociando algunos nombres.

Por estas horas, todo puede pasar, y por ello en el inicio de la semana comenzó a circular el rumor de que Arcioni podría “recular” en el adelantamiento de las elecciones, pero él mismo se encargó de desmentirlo este martes al visitar la ciudad de Puerto Madryn.

Claro está que el Gobernador ostenta el poder para convocar a elecciones y por ello las versiones que daban cuenta de duras disputas en las filas del oficialismo y aliados, derivaron en especulaciones de cambio de fecha electoral.

Lo cierto es que aún no hay humo blanco en Arriba Chubut, si bien algunos de los nombres en danza ya tienen un lugar asegurado, la puja es fuerte.

Todas las acciones de la dirigencia están orientadas a la unidad en las filas del oficialismo, pero en muchos casos siguen primando los egos, y como suele ocurrir en cada elección, las bancas de diputados son menos que los aspirantes a ellas.

Nombres como el de Carlos Eliceche, Tatiana Goic, Mariela Williams o Juan Pais, suenan para repetir en tanto que, Vanesa Abril y Alejandro Sandilo serían de la partida. Situación similar sería la de Gustavo Fita, quien ha perdido terreno entre los dirigentes sindicales de Comodoro Rivadavia, pero sería un número puesto de Juan Pablo Luque.

No es ningún secreto que algunos nombres hicieron temblar la mesa de las negociaciones, por caso el de Florencia Papaiani, pero no es menos cierto que las condiciones no están dadas para que el oficialismo divida sus aguas.

La decisión de Adrián Maderna de competir por la gobernación generó cierto malestar, especialmente porque el intendente trelewense ya habría acondicionado la “ambulancia” para recoger heridos de cara al 30 de julio. Está claro que su lista irá por colectora, lo que despejaría el camino del candidato de la oposición.

La desesperación de todos los actores de ocupar un lugar en la lista de diputados, sin dudas se debe a que nadie quiere quedarse sin nada, porque en las filas del “panperonismo” les está costando montarse en una campaña con espíritu ganador.

La oposición

En cuanto al armado de Juntos por el Cambio, respecto de las elecciones provinciales, parecen estar más ordenados, pero como decía mi abuela “en todos lados se cuecen habas”.

En casi todas las localidades lograron cerrar lista de unidad para las intendencias, con el objeto de fortalecer la candidatura a gobernador de Ignacio “Nacho” Torres. Pero hay algunos huesos más duros de roer, y al menos tres localidades tendrían internas en las filas de la oposición.

Sin embargo, el armado de la lista de diputados parece estar resuelta, aunque hay uno que otro pataleo aquí y allá.

Como se había anticipado, Jaqueline Caminoa encabezaría la lista de diputados de Juntos por el Cambio, y si bien todavía hay algunos ajustes pendientes, serían de la partida, Andrea Aguilera, Dulio Monti, Luis Juncos, Sergio Ongarato, Leonardo Bowman y Karina Otero, por la UCR.

Mientras que por el PRO irían en la lista, Sonia Cavagnini, Daniel Hollman, Sergio González, Roxana “Chana” Soldani, Emanuel Fernández, Sandra Willatowski. Otro dirigente del PRO que no aparece en la lista, pero estaría pidiendo pista es Fabián Gandón, quien no estaría del todo feliz con repetir en Puerto Pirámides.

Según trascendió, los lugares que resta ocupar en la lista, serían para Jorge “Loma” Ávila, el dirigente sindical de petroleros que ya cerró su acuerdo con Juntos por el Cambio para ir por una diputación nacional.

El que habría quedado fuera de juego es Orlando Vera, dirigente del FRACh, quien traccionó fuerte para lograr el éxito por la intendencia de Trelew, y ahora no sería de la partida para la Cámara de Diputados.

Si bien las negociaciones no están cerradas, todo parece indicar que en Trelew habrá cortocircuitos antes que empiece la fiesta y los fuegos artificiales.