Ariel Salvador confirmó la fórmula para competir por la intendencia

El precandidato a intendente de Puerto Madryn, Ariel Salvador, oficializó la fórmula junto a Gisselle Cabrera de cara a las próximas elecciones del 30 de julio.

Al respecto, Salvador expresó que “uno viene a sumarse a este espacio, estamos convencidos de que es el proyecto ganador y vamos a hacer todos los esfuerzos con la gente que me está acompañando”.

Además, dijo que “por una cuestión laboral y técnica fui convocado por el gobierno actual de la Municipalidad, a partir de lo cual me desempeñé en el cargo de Subsecretario de Servicios Públicos, teniendo a cargo los sectores del Corralón, Transporte y Forestación”.

“Siempre me desempeñé dentro de la estructura desde un criterio técnico, me hice conocer en los barrios habiendo trabajado codo a codo con la gente, y puedo decir que soy un laburante. A eso me sumo: a trabajar”, agregó.

Por su parte, ex precandidata a la intendencia por el mismo espacio y ahora candidata a diputada provincial, Roxana “Chana” Soldani, sostuvo que “estamos todos muy conformes y expectantes, nos tenemos mucha confianza y venimos trabajando fuerte”.

Por último, declaró: “siempre voy a estar en el lugar que me necesiten, fiel a este espacio y proyecto provincial que cada vez se solidifica más”.