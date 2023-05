Argentina se alista para medirse ante Guatemala, que lo acusa de espionaje táctico

La Selección Argentina Sub 20 se enfrentará mañana martes ante Guatemala por la segunda fecha del Grupo A del Mundial.

Este encuentro, se dará luego del debut con victoria para los dirigidos por Javier Mascherano, que vencieron por 2 a 1 sobre Uzbekistán. En la previa, el CT guatemalteco, acusó a sus pares argentinos de espionaje táctico.

La Sub20 ante un juego que lo puede meter en la próxima instancia

El duelo entre Argentina y Guatemala, se disputará en el Estadio Madre de Ciudades de Santiguo del Estero desde las 18 y un triunfo podría sellar la clasificación del seleccionado albiceleste a octavos de final, dado que Uzbekistán y Nueva Zelanda se medirán también este martes pero a las 15.

Para el partido, que se podrá ver en vivo por TyC Sports, DSports y la TV Pública, el entrenador Javier Mascherano contará con todos los jugadores a disposición, por lo que podría repetir el once que saltó al campo de juego en el estreno mundialista en el que convirtieron Alejo Véliz y Valentín Carboni para cosechar los tres puntos.

De esta manera, la alineación estaría conformada por Federico Gómes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Valentín Barco; Máximo Perrone, Mateo Tanlongo, Carboni; Matías Soulé, Véliz y Brian Aguirre.

«Por momentos hemos podido conseguir la línea de juego que queremos. Hay cosas por mejorar, pero también hubo muchos aspectos positivos. Es un mundial, hay que ir partido a partido y el equipo irá creciendo con el pasó de los días», expresó Mascherano después de la victoria inicial.

Argentina, que podría asegurarse mañana el pasaje a la próxima instancia, cerrará la fase de grupos el viernes a las 18 horas en el estadio Bicentenario de San Juan ante Nueva Zelanda.

El DT de Guatemala acusa espionaje táctico

El técnico del seleccionado juvenil de Guatemala, Rafael Loredo, acusó a la Selección argentina de espionaje táctico y pidió la intervención de la FIFA para que haya sanciones.

“Nos grabaron todos nuestros papeles de parado defensivo y ofensivo de nuestra charla táctica. Esto no es juego limpio”, se quejó el entrenador de Guatemala, próximo rival de Argentina por el Mundial Sub 20, después del entrenamiento del seleccionado guatemalteco en Santiago del Estero.

Siguiendo la línea, Loredo explicó: “Yo pienso que la FIFA está muy preocupada por el Fair Play y esto no es juego limpio. Hay fotos y es una persona acreditada, además está totalmente identificada. En el momento en que había menos gente en el vestuario se metió a grabar todas nuestras hojas. Grabó todo”, afirmó Loredo. El hecho habría ocurrido mientras se disputaba el partido que el seleccionado centroamericano perdió ante Nueva Zelanda por 1 a 0.

Guatemala haría una presentación formal ante el comité organizador porque consideran que se violó la privacidad del vestuario, aunque desde la AFA aseguran que este hecho no existió y que no hay ninguna denuncia oficial al respecto.