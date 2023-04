Trelew: condenaron a un docente por abuso sexual agravado

La jueza Mirta del Valle Moreno dio a conocer este martes su veredicto de culpabilidad en el marco de un juicio oral por abuso sexual agravado en el que está imputado un docente de la ex ENET de Trelew.

En la sala de audiencias del sexto piso del edificio de tribunales de Trelew, la jueza penal Mirta del Valle Moreno constituida como tribunal unipersonal, dio a conocer su verdecito de culpabilidad en el marco de un juicio oral en la que está imputado un sujeto acusado de abuso sexual simple, agravado por ser cometido por encargado de la educación, dos hechos en concurso real, imputable a título de autor.

El ministerio público fiscal estuvo representado por el fiscal general, Fabián Moyano, mientras que el imputado se encuentra representado por el defensor particular, Gastón Bordier.

Hechos

De acuerdo a la acusación pública expuesta por el fiscal general, el primer hecho que se le atribuye al imputado, ocurrió durante el mes de julio del año 2018 en el Colegio Provincial N° 748 -Ex ENET- de Trelew, en circunstancias en que la víctima, una alumna del establecimiento, al momento de realizar la entrega de un trabajo práctico al profesor del taller de electricidad, hoy acusado, le pregunta si podía hacer ese trabajo durante el receso escolar. De acuerdo al relato fiscal el adulto y responsable de la enseñanza respondió que no, y al mismo tiempo deslizó su mano tocando a la niña y habría manifestado “…o podemos arreglarlo…” situación que dejó perpleja a la víctima quién atinó a correrse de su lado y retirarse del aula.

El segundo hecho imputado habría ocurrido en una fecha que no se ha podido establecer con exactitud, pero que aconteció a comienzos del ciclo lectivo 2015, en el mismo establecimiento escolar. En ese momento, otra víctima de 16 años, alumna de uno de los cursos superiores en la carrera electrónica, ingresaba al taller por la mañana, cuando el profesor imputado que se encontraba en el pasillo se acerca por detrás y toca a la joven. Sorprendida, la niña gira la cabeza observando que el acusado era la única persona que había a su lado y tras lo sucedido, lo ve que se aleja caminando. La menor ingresa al aula, se sienta al lado de un compañero y le cuenta lo sucedido.

Defensa

El defensor particular del acusado, Gastón Bordier, rechazó los hechos tal como fueron descriptos en la acusación. Hizo un planteo de nulidad de todo lo actuado por la fiscalía sosteniendo que el MPF demostró una importante impericia en la investigación. Señaló que la acusación fue falaz, que no se sustentaron con los relatos de las víctimas ni con las pruebas aportadas en debate por ello planteó que la acusación era nula.

En esta línea, el defensor dejó planteado esa petición y de modo subsidiario postuló el sobreseimiento de su asistido, haciendo base en la inexistencia de pruebas y las falacias de los relatos, teniendo en cuenta que existe una duda razonable.

Finalmente, la magistrada dio lectura al veredicto, no haciendo lugar a planteo de nulidad solicitado por la defensa y además también desestimando los agravios procesales vertidos en los alegatos finales. La magistrada, en su fallo, consideró el contexto en el que se produjeron los hechos resaltando lo grave que resulta que haya sido en una institución educativa, de prestigio en ese caso como el ex ENET, describiendo como penosa la actuación de las autoridades, fue un ejemplo de todo lo que no hay que hacer en casos como estos, por su gravedad y la calidad de las personas involucradas menores de edad. Afirmó que este caso es el ejemplo de lo mal que se puede actuar, protegiendo, ocultando, tapando e incluso minimizando los maltratos soportados por los estudiantes sobre todo las dos víctimas de estos delitos quienes tuvieron la valentía de denunciar lo ocurrido, exponerse y ser re victimizadas por la institución. La magistrada hizo un fuete reclamo en su consideración a los métodos de enseñanza que allí aplican, describiéndolos como arcaicos y abusivos y vejatorios.

Finalmente resolvió declarar al acusado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación, dos hechos en concurso real, imputable a título de autor.