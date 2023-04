Toda la obra de Borges pasará a la Ciudad de Buenos Aires

María Kodama, la viuda y albacea de Jorge Luis Borges, fallecida el pasado 26 de marzo, no dejó un testamento con indicaciones acerca del legado literario de Jorge Luis Borges y su patrimonio pasaría a manos del Estado, anunció el apoderado legal de la escritora y traductora, Fernando Soto, quien además anunció que solicitó a la Justicia que se decrete abierto el juicio sucesorio para verificar la existencia de herederos.

Kodama, hace varios meses, había anticipado su intención de entregar el legado del autor de «El Aleph» a dos universidades extranjeras, llegando a sugerir que podría tratarse de la de Tokio, en Japón, donde se trabaja sobre la obra del escritor, y las estadounidenses de Texas o Harvard, país donde avanzaron en proyectos conjuntos. Sin embargo, en una conferencia de prensa, Soto aseguró que la viuda «no dejó testamento» y aclaró: «Su escribana de confianza no tiene testamento. Nadie de círculo cercano entre quienes consultamos conoce el testamento. Si al momento de entrar a su casa se encuentra un testamento, se tomará ese, pero las posibilidades son bajísimas”.

De no aparecer herederos, el legado literario del escritor quedará en manos del Estado, concretamente a jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encargará de gestionar los derechos por traducciones, nuevas ediciones, así como de materiales inéditos, una tarea que desde 1986 y hasta hace unos días había desempeñado su viuda y albacea, fallecida el pasado 26 de marzo a los 86 años.

Por su parte, el grupo editorial Penguin Random House, responsable de la publicación de la obra de Borges a través del sello Sudamericana, confirmó que “continuará cumpliendo con el plan de publicación”, que ya cuenta, entre otros, con “ los cuatro tomos que reúnen su obra completa”, «los tres de textos recobrados» y “más de 25 títulos publicados” en volúmenes individuales y de bolsillo.

En la 47ma. edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Buenos Aires que se hará en el predio porteño de La Rural, del 20 de abril al 10 de mayo, y en el marco de la celebración de los 100 años del primer libro de Borges, “Fervor de Buenos Aires”, se presentará “un volumen que reúne la primera poesía de Borges”, esto es “Fervor de Buenos Aires”, de 1923, “Luna de enfrente”, de 1925; y “Cuaderno de San Martín”, de 1929; confirmó Roberto Montes, editor del conglomerado editorial que trabajó junto a Kodama en la publicación de ese corpus.

El compromiso de Penguin incluye continuar con la publicación de la obra realizada por Borges en colaboración con Adolfo Bioy Casares (1940-1993), así como “concluir” con la edición de los títulos de la Biblioteca Jorge Luis Borges de Editorial Sudamericana, presentes todos en la obra completa.

Más allá de este relevo en la gestión del patrimonio que impuso la muerte de Kodama, la obra de Borges seguirá siendo custodiada al menos por unos 33 años más, cuando en 2056 se cumplan los 70 años de la muerte del autor y sus textos pasen a dominio público.