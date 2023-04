Se lanzó la línea de financiamiento Emprender Mujeres

Desde el Área de Financiamiento y Competitividad Pyme de CAME y su incubadora, CAME INCUBA, en conjunto con el sector de Mujeres de CAME, informaron que se presentó la línea Emprender Mujeres Aportes No Reembolsable, financiamiento para la creación, puesta en marcha y consolidación de emprendimientos liderados por mujeres.

Esta iniciativa tiene por objetivo potenciar la creación y fortalecimiento de nuevas empresas que generen mejoras de productividad y/o competitividad en las cadenas de valor o sectores productivos a las que pertenecen, promoviendo además autonomía y consolidación económica de mujeres emprendedoras.

Requisitos de los proyectos: Los emprendimientos podrán presentarse en las siguientes categorías:

*Ideación y puesta en marcha: emprendimientos en proceso de convertir su idea en un proyecto o potencial negocio y/o que cuenten con propuesta de valor en desarrollo. Monto de $2 a $5 millones.

*Desarrollo Inicial: emprendimientos que habiendo validado técnica y comercialmente su propuesta de valor, necesiten consolidar y potenciar sus negocios. Monto de $5 a $10 millones.

Podrán presentase en esta categoría aquellas personas con un año o más de ventas demostrables. Aquellos proyectos de base científica con o sin ventas podrán aplicar también.

Los proyectos deberán estar orientados a la inversión productiva con posibilidad de financiar capital de trabajo incremental y tener por objeto alguno de los siguientes destinos: agregado de valor en algún sector productivo; mejora de la competitividad; desarrollo de innovación en productos o procesos y/o iv) generación de empleo.

Destinatarias: emprendimientos liderados por mujeres, entendidos como:

*Personas Humanas mujeres de nacionalidad argentina o extranjera con residencia permanente en la república argentina que den inicio a nuevos proyectos productivos o desarrollen emprendimientos.

Los proyectos productivos deben estar vinculados directamente a una actividad cuya fecha de alta ante AFIP no exceda de siete (7) años al momento de presentar el Proyecto.

*Personas Jurídicas que con anterioridad al lanzamiento de esta convocatoria cumplan con la condición de que el 51% o más del capital social se encuentro bajo la titularidad de una o más mujeres.

La fecha de constitución no debe exceder los siete (7) años al momento de presentar el proyecto y debe contar con domicilio legal en la República Argentina.

En ambos casos deben contar con:

*Inscripción en AFIP y no presentar deudas fiscales y/o previsionales exigibles.

*Registro MiPyME vigente

*Registro Único de la matriz Productiva (RUMP) actualizada.

Los Proyectos pueden ser presentados con una Entidad Especializada en Apoyo Emprendedor (EEAE). Aquellos que lo hagan recibirán puntaje adicional en la grilla de evaluación.

Aporte: ANR hasta el 70% del proyecto, el 30% restante debe ser aportado por la contrata parte emprendedor/a.

Cantidad de desembolsos: 1(uno) modalidad anticipo.

Garantía: Seguro de caución

Plazo de ejecución: hasta 6 meses a partir del otorgamiento del ANR.

¿Cómo hago para presentar un Proyecto?

Debes seleccionar una EEAA del listado publicado para trabajar en conjunto y ver si es viable presentar tu proyecto ante la línea.

Luego, deberás ingresar a TAD con CUIT y Claves Fiscal, completar el Formulario de presentación con link de video pitch. El mismo no deberá superar los 3 minutos de duración.

Una vez realizados esos pasos, finalizada la carga se generará en un N° de expediente en TAD con el que se identificará tu proyecto para su evaluación por parte del Programa. Por favor les solicitamos en caso de presentarse acercar la información a CAME INCUBA: [email protected] o cualquier consulta al respecto de este Programa.