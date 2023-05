Santa Cruz es la única provincia que no oficializó su calendario electoral

Chubut se suma al pelotón de provincias que se despegan -y despegaron, como el caso de Río Negro y Neuquén- del escenario nacional y anunció que desdobla sus comicios. El gobernador Mariano Arcioni cedió ante la presión del precandidato a mandatario provincial e intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y el vicegobernador y compañero de fórmula de Luque, Ricardo Sastre, y finalmente comunicó en sus redes sociales que las elecciones serán el 30 de julio.

Arcioni lo hizo luego de viajar de manera urgente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reunirse con el ministro de Economía y jefe político del gobernador, Sergio Massa. Luego de ese conclave, tan esperado por varios actores del peronismo, y posterior bendición de Massa, ratificó el adelantamiento. “La agenda de las y los chubutenses debe ser la prioridad y tener la atención exclusiva de las y los candidatos”, argumentó el mandatario en Twitter, plataforma tan utilizada en estos últimos 10 años por la política.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hizo un movimiento todavía más riesgoso: los comicios locales serán junto a las nacionales (13 de agosto y de 22 de octubre) y busca que el libertario Javier Milei le reste votos, por arrastre, a Juntos por el Cambio, que llevará a Rogelio Frigerio como candidato provincial. El oficialismo entrerriano no tiene un candidato sólido y la danza de nombres incrementa día a día. Tanto Bordet, como Arcioni, serían candidatos a diputados nacionales en sus provincias. Casualidades.

De las 19 provincias que todavía deben ir a las urnas –con CABA, ese gris constitucional, son 20 comicios locales-, 15 anunciaron el desdoblamiento y sólo 3 votarán en las mismas fechas que las nacionales (Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos). CABA tiene una particularidad: también desdobla, pero serán el mismo día que las presidenciales. Son elecciones concurrentes.

¿Qué pasa en Santa Cruz?

En los últimos meses, vertiginosos por momentos, y por otros pausados, el círculo rojo de la política especula con posibles escenarios electorales y han circulado tantas versiones que le han restado credibilidad a los operadores. ¿Quién es más verosímil? Eso se preguntan algunos y algunas dirigentes.

Si en un momento la unificación de las provinciales con las municipales era casi un hecho, eso giró rotundamente y ahora todos aseguran que serán desdobladas, tal como ocurrió en 2019: en agosto, con las PASO, se elegirían gobernador/a y diputados por Distrito y Pueblo y en octubre, con las Generales, intendentes, concejales y comisionados de fomento. Todo esto bajo la Ley de Lemas. También este 2023 se renuevan las tres bancas del Senado de la Nación y dos de la Cámara de Diputados de la Nación.

La foto de los intendentes santacruceños, Pablo Grasso, Javier Belloni y Fernando Cotillo, esperando reunirse con el diputado nacional Máximo Kirchner, es una fuerte señal de esto ya que posiblemente los tres sean precandidatos a gobernador (o al menos dos de los tres) y, los que no accedan al despacho de la calle Alcorta, se podrán presentar en sus pagos en octubre. La unificación no permitía esta chance y obligaba que apuesten a todo o nada. No todos estaban dispuestos a asumir ese riesgo.

Mientras los movimientos en modo campaña son cada vez más evidentes y vertiginosos, la lapicera final la sigue teniendo en sus manos la gobernadora Alicia Kirchner, quien no muestra apuro en usarla. Cuando las estrategias del peronismo estén definidas en su totalidad, la gobernadora comunicará las fechas en las que la ciudadanía irá a las urnas para decidir el futuro de Santa Cruz.

Con los últimos ademanes, Alicia Kirchner parece ratificar que no buscará su tercer mandato en la provincia (en Santa Cruz hay reelección indefinida) y es cada vez más verosímil la versión de que estará primera en la lista de senadores del Frente de Todos. Con más de 40 años en la gestión pública, una vida entera dedicada a la política, Alicia podría regresar al Senado luego de 17 años y aportar toda su experiencia desde ese rol legislativo.

Si el Poder Ejecutivo Provincial desea que el gobernador o gobernadora se vote el 13 de agosto, tiene hasta el 12 de mayo para hacer el llamado a elecciones. De pasar esa fecha, cambiaría todo el escenario y todo indicaría una unificación. Rompería el esquema y haría que más de uno rediseñe su planificación.

Con el fin de empezar a ordenar sus internas paulatinamente (cómo si eso fuese sencillo), múltiples sectores –opositores y oficialistas- piden a gritos que salga el decreto electoral y de esta manera conocer las reglas del juego. Algunos ya pusieron primera. Otros esperan.

(Fuente: TiempoSur)