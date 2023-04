Los pingüinos y el reciclaje de hierro en aguas antárticas

Los pingüinos barbijo desempeñan un papel clave en el reciclaje de hierro en las aguas de la Antártida, aportando al océano Antártico 521 toneladas de hierro al año. Así lo indican los resultados de una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

Esas 521 toneladas llegan a través del guano (sustrato resultante de la acumulación de heces). Las trazas de metales como el hierro poseen una gran relevancia en el funcionamiento ecológico del océano Antártico, ya que promueve el crecimiento del fitoplancton y la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Es por ello que, en los últimos años, los científicos se han afanado en conocer los procesos que regulan la cantidad y distribución de este metal. Hasta ahora, los estudios habían demostrado que otros organismos, como el krill o las ballenas, ejercen un papel crucial en los ciclos biogeoquímicos del hierro, pero esta investigación es pionera en abordar y acreditar la influencia que los pingüinos tienen también en la regeneración de este metal.

“Los resultados del estudio no solo contribuyen a lograr un mejor conocimiento del ciclo biogeoquímico del hierro en el océano Austral, sino que destacan el papel fundamental que juegan las poblaciones de pingüinos en él, influyendo en sus concentraciones ambientales y en su funcionamiento ecológico”, explica Antonio Tovar-Sánchez, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) e investigador principal del proyecto PiMetAn en la XXXIV Campaña Antártica.

Los investigadores destacan también que hace 40 años las cifras de aportación de hierro podrían ser el doble que las actuales, ya que, según señalan estudios recientes, las poblaciones de pingüinos han disminuido alrededor de un 50% desde entonces. “Este descenso tendría una repercusión directa sobre las tasas de producción primaria y secuestro de carbono”, apunta Oleg Belyaev, investigador del CSIC en el ICMAN y autor principal del trabajo.

La investigación

El estudio se ha centrado en la colonia de pingüinos barbijo Collado Vapor ubicada al oeste de la isla Decepción. La metodología implicó tres fases: en primer lugar, se recogieron muestras de guano mediante un sistema de recolección que permitía obtener guano fresco sin interferencia con el suelo para su posterior caracterización química. Además, se realizó un censado de la pingüinera a través de imágenes de drones y el uso de softwares de aprendizaje profundo (una técnica de inteligencia artificial), con el objetivo de estimar la cantidad de ejemplares de esta especie. Por último, se recolectaron muestras de agua costera mediante la tecnología Awa, un sistema de recogida automática de aguas operado por drones que permitió llegar a zonas que eran inaccesibles desde embarcaciones.

Este trabajo, desarrollado por cuatro investigadores del ICMAN y una investigadora de la Universidad de Cádiz en España, es fruto de la participación del proyecto PiMetAn en la XXXIV Campaña Antártica. El equipo estuvo en la Base Antártica Española Gabriel de Castilla de la isla Decepción desde el 23 de enero hasta el 26 de febrero de 2021.

El estudio se titula “The contribution of penguin guano to the Southern Ocean iron pool”. Y se ha publicado en la revista académica Nature Communications. (Fuente: CSIC)