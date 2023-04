Leandro Fadul: “Está creciendo el compre santacruceño y la actividad minera”

El secretario de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Leandro Fadul, se refirió a la segunda Mesa Federal de Proveedores Mineros que tuvo como objetivo proponer estrategias para fomentar la competitividad de la industria con los avances del Registro Federal de Proveedores Mineros. Además, habló sobre sus aspiraciones políticas en las próximas elecciones.

Días atrás, se llevó adelante el encuentro federal convocado por la Secretaría de Minería de Nación donde participó la provincia de Santa Cruz y que tuvo el objetivo de proponer estrategias para fomentar la competitividad de la industria, con los avances del Registro Federal de Proveedores Mineros.

Leandro Fadul estuvo presente en el encuentro y dialogó sobre el mismo con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, señalando: “Surge de una resolución de la Secretaría de Minería de Nación donde crea el registro de proveedores a nivel federal. Está basado en el Registro de Proveedores de Santa Cruz y se conforma la mesa del mismo modo que Santa Cruz. Es un orgullo para la provincia que nos digan esto y nos convoquen a la mesa nacional”.

“Quisimos llevar el enfoque y lineamiento de la Ley de Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), por las condiciones que plantea y el formato progresivo. Está creciendo el compre santacruceño y la actividad minera”, explicó Fadul.

Asimismo, destacó: “Todo hace que la Pyme santacruceña tenga más incidencia en la actividad minera, el promedio es de 35 por ciento. Sin embargo, una de las siete operadoras mineras logró cumplir con el 50 por ciento, esto es un precedente importante”.

“Los estándares de nuestras Pymes se están elevando y van llegando a las condiciones que requiere la actividad minera. Inciden otros factores, el precio es una de las cuestiones más incidentes a la hora de decidir entre uno u otro proveedor”, aseveró el secretario de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz.

Por otro lado, se pronunció respecto a lo ocurrido con la empresa Patagonia Gold, de público conocimiento. Al respecto, comentó: “Tuvimos contacto con la empresa por la preocupación que genera una situación como esta. Hasta ahora no ha surgido un conflicto con proveedores, pero entiendo que está garantizada la continuidad en los mismos términos que se hicieron hasta el momento».

Elecciones

Unos días atrás, Pablo Grasso lanzó algunos nombres de quienes podrían tomar su lugar en la intendencia de Río Gallegos, entre ellos, mencionó a Leandro Fadul. Al respecto, el funcionario cerró: “En un contexto sin definiciones, me toma por sorpresa, pero me llena de orgullo. En términos municipales yo tengo el corazón puesto en el municipio y esto me llena de orgullo”.

“Uno está abocado a la función, es lo que nos convoca todos los días. Agradezco al intendente que vea en mi alguna capacidad para asumir el rol en algún momento. Si se puede construir, caminaremos hacia ese sentido”, concluyó.