Las impactantes fotos del río Po sin agua y los motivos de una sequía histórica en Italia

El río más largo y caudaloso de Italia está tan bajo como el verano pasado, ya que los campos de nieve invernales que normalmente evitan que se seque en los meses más cálidos han retrocedido un 75%, según la Agencia del Clima y el Medio Ambiente de Bolzano.

Esto ya está haciendo que algunos que dependen del Po corrijan el rumbo.

“Dentro de unos días tendré que cancelar todas las reservas de nuestros cruceros por el Po debido a la poca profundidad del agua”, dijo el capitán Giuliano Landini mientras sacudía la cabeza con los brazos extendidos en el puente de mando del barco Stradivari, atracado bajo el puente de Boretto y rodeado de largas extensiones de arena.

Su barco de 60 metros de eslora solía transportar hasta 400 personas incluso en aguas poco profundas, pero el caudal del río es de apenas 350 metros cúbicos por segundo, tan bajo como el pasado mes de junio, cuando las condiciones fueron de las más calurosas y secas de los últimos 70 años.

La navegación será imposible si no llegan pronto abundantes lluvias.

El río Po, que recorre 652 kilómetros desde la ciudad noroccidental de Turín hasta Venecia, en la costa oriental, atraviesa la zona más densamente poblada, industrializada y cultivada de Italia, conocida como el valle alimentario italiano.

Es el hogar de pescadores y barcos, alimenta ricas tierras de labranza, alimenta turbinas y sacia a las poblaciones locales a lo largo de sus orillas y delta. El agua también mantiene el turismo, con lagos de fama mundial como Garda y Como abarrotados cada año por millones de veraneantes internacionales a los que les encanta disfrutar de aguas frescas y cristalinas, arte y buena comida. Quienes dependen de ella tienen a menudo prioridades contrapuestas y se ven obligados a buscar planes alternativos para ahorrar agua.

Landini aprendió a nadar y a conducir una barca en el Po cuando era niño.

“Nací en el río, antes estaba tan vivo, lleno de pescadores y ahora en unos años corremos el riesgo de tener sólo una autopista de arena, me da asco y angustia ver el río en ese estado”, dijo mirando las orillas arenosas del río cada vez más cerca de su barco.

Los lagos alpinos de la provincia de Bolzano almacenan de media unos 100 millones de litros de agua, pero el nivel actual apenas alcanza los 42 millones de litros tras el seco invierno. Los lagos alpinos son esenciales para la supervivencia estival de los ríos italianos.

Los lagos están tan resecos que una vieja torre está resurgiendo del lecho del lago artificial de Vernago, mientras que el antiguo campanario del pueblo de Curon Venosta, ahora sumergido, se alza más alto de lo habitual en el lago de Resia.

A lo largo de las riberas del río Adigio, en el norte de Trento, el agua también tiene un caudal de la mitad de la media estacional.

Los bajos caudales dejan que el mar Adriático se filtre por los ríos Po y Adigio a lo largo de decenas de kilómetros, poniendo en peligro cultivos, granjas de almejas, acuíferos e incluso el agua potable de algunos pueblos.

El cambio climático provocado por el hombre es parcialmente responsable: las temperaturas más cálidas derriten la nieve y se evapora más agua en el aire. Esto puede hacer que las sequías sean más largas, intensas y frecuentes.

El gobierno italiano aún no ha nombrado al comisario extraordinario que mediará entre las regiones aguas abajo y aguas arriba y entre los ciudadanos que pagan por el agua potable, la agricultura, la hidroelectricidad y el turismo.

Las autoridades locales y nacionales se enfrentarán pronto a decisiones draconianas sobre un posible racionamiento del agua y sobre cómo evitar guerras por el agua entre las distintas regiones italianas si no llueve pronto.

“Italia es muy buena en la gestión de emergencias, pero bastante mala en la planificación”, explica Alessandro Bratti, secretario general de la autoridad fluvial del Po. “En el reciente decreto sobre la sequía publicado por el Gobierno no hay nada, no hay planificación plurianual, no hay proyectos ejecutivos de infraestructuras”.

La intrusión de agua salada podría frenarse con barreras antisal, pero la autoridad de la cuenca del Po acaba de recibir los fondos para un proyecto en el brazo de Pila del delta y pasarán años o incluso décadas antes de que se ponga la primera piedra.

Pero los agricultores italianos no esperan una respuesta oficial a la sequía. Muchos están invirtiendo en riego de precisión para ahorrar agua durante los meses más calurosos del año.

Las sondas que controlan la savia directamente en los troncos de los árboles, los drones que registran la cantidad de agua en las hojas, los goteros volantes y subterráneos y las aplicaciones móviles están suponiendo un ahorro de agua de hasta el 70% en algunos casos en comparación con el método de riego por aspersión, más derrochador.

“Los árboles se ponen en standby cuando hace demasiado calor, por mucha agua que les eches”, explica la agricultora Monica Gilli. Recuerda la lucha del año pasado por mantener vivo y productivo el campo de perales de la granja Pascolone, cerca de Bolonia, cuando la temperatura superaba con frecuencia los 40 grados Celsius y no les daba tregua, ni siquiera por la noche.

La granja Pascolone utiliza ahora métodos de riego por goteo que destilan agua a menor velocidad y la ayuda de Irriframe, un portal de internet público y gratuito que analiza los datos meteorológicos, las sondas de humedad subterráneas y los niveles de los acuíferos, dando indicaciones exactas sobre dónde, cuándo y cuánta agua hay que verter en los campos.

“Con la tecnología e internet, hemos reducido a la mitad nuestras necesidades de agua”, afirma Simone Cocchi, propietario de la finca Pascolone, “pero también hemos logrado el objetivo de no estresar ni regar en exceso las plantas. El único problema es que esas herramientas son muy caras”.

Aunque el software Irriframe es gratuito, los sensores no lo son.

La herramienta más cara que utilizan son los sensores de savia que miden su caudal, que cuestan unos 50 euros (55 dólares) por sonda. Aunque el riego por goteo es más barato, instalarlo a lo largo de una hilera de 250 árboles puede costar hasta 1.000 euros (1.100 dólares), sin incluir los costes de mano de obra.

Aun así, el centro de investigación Acqua Campus calcula que el 72% de los agricultores de Emilia Romagna están suscritos al portal abierto Irriframe, lo que significa que 185.000 hectáreas de un total de 257.000 hectáreas regadas en la región se riegan con datos de riego de precisión.

En Italia, 16 regiones utilizan los datos meteorológicos, de humedad y por satélite de Irriframe, un total de 7 millones de hectáreas de regadío.

Pero a pesar de todas las mejoras en el ahorro de agua, la región seguirá sufriendo si no llueve.

(Fuente: Infobae)