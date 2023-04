Juicio a Sebastián Villa por violencia de género: el delantero ya está en el juzgado y podría declarar

El juicio oral contra el futbolista de Boca Sebastian Villa, acusado de haber golpeado a su expareja Daniela Cortés, tendrá hoy su tercera jornada. Será, quizás, la más estridente de todas. Es que el jugador colombiano asistió a la audiencia a pesar de que la jueza a cargo del Juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora le permitió ausentare.

Así, se vuelve una posibilidad su declaración en el juicio. Por otra parte, quedó confirmado que durante el día de hoy no se escuchará el veredicto, ya que los tiempos se alargaron por una pericia que solicitó la defensa y fue avalada por la magistrada.

Por estas dilaciones, la sentencia contra el futbolista podría escucharse recién dentro de quince días.

Casi sobre el final de la audiencia de ayer, con un Villa apurado por irse a la Bombonera para disputar el partido por la Copa Libertadores, la defensa insistió con un pedido que habían realizado antes del juicio: que se le haga una pericia psicológica a la víctima por un perito de parte. Esta solicitud había fracasado anteriormente pero ahora tuvo aceptación favorable por la jueza Dávalos.

Lo curioso de la decisión judicial es que la perito en cuestión deberá viajar a Colombia para entrevistarse con Cortés y presentar el informe en el lapso de 10 días ante el Juzgado Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos. Incluso se esta barajanod la posibilidaad de que se la propia jueza la que viaje. Esa evaluación se incorporará como prueba y las partes podrán incluirla en sus alegatos.

La decisión se tomó este martes, luego de que la defensa insistió con el planteo que había hecho antes de llegar al debate. Es que, inicialmente, este juicio se iba a realizarse entre el 19 y 21 de septiembre pasado, pero el abogado Martín Apolo, que representa al futbolista, solicitó la medida y la jueza Dávalos decidió posponer el inicio del proceso.

“Se trata de una pericia a la cual la víctima aceptó someterse. Incluso, con ella en la Argentina se intentó hacer en una primera instancia y no se pudo. Luego, también viajó una perito de parte a Colombia, pero falló ese intento de encuentro con la ex pareja de Villa”, explicaron fuentes del caso a Infobae. Para la defensa, la denunciante no se presentó.

El hecho puntual que se investiga involucra golpes de puño efectuados por Villa contra Cortés en una situación que incluyó gritos y amenazas. Un anillo color negro fue clave, ya que el futbolista lo tenía puesto al momento de los supuestos puñetazos y quedaron marcas en la cara de Daniela. Un informe médico adjuntado al expediente da fe de las lesiones.

En el expediente, que investigó la fiscal Verónica Pérez de la UFI N°2 especializada en violencia de género, se acumularon exámenes psicológicos, pericias, chats y sobre todo testimonios. Amigos y familiares de ambos lados declararon como testigos ante la fiscal. Dentro de esas declaraciones están las de la familia de Cortés, en las que ratificaron que el colombiano amenazó con contratar a un sicario para matar a un familiar de su ahora ex pareja.

Este punto es fundamental porque, entre otras cosas, es el hecho que la fiscal toma para acusar por amenazas coactivas, el delito con la pena más alta de los dos que se le imputan.

En la audiencia de hoy está previsto que declare, entre otros, el representante de Sebastián Villa, Rodrigo Rep. Luego de esto se esperará el resultado de la nueva pericia ordenada. El último paso que restará zanjar antes de que se escuche si Sebastián Villa es culpable o inocente.

(Fuente: Infobae)