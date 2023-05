Independiente recibe ayuda a través del influencer Santiago Maratea

Se realizó una conferencia de prensa en el Libertadores de América-Ricardo Bochini a las 12.30 horas en el que el influencer Santiago Maratea comentó cómo se realizará la colecta.

Estuvo acompañado por Pepé Santoro, una gloria del club. Lo único que faltaba para que esté todo en condiciones es la apertura de la cuenta de MP en la que los hinchas van a depositar el dinero, algo que el propio Maratea comunicó ante los presentes.

«El Rojo» recibe el acompañamiento de sus hinchas a través de Maratea

«Conozco a Juan Marconi desde hace años, siempre me dijeron que haga una colecta para el ‘Rojo’. Hace poco empecé a jugar en un club y me involucré con lo que es un club. Todo empezó con un meme que pedía que la plata de Independiente la junte Maratea», abrió su presentación el influencer en la sala de prensa del Estadio Libertadores de América. Además agregó “la transparencia es el ADN de mis colectas”.

“Cuando vimos que en una cuenta de Mercado Pago no se podía acumular la plata que hacía falta. Asi que armamos un fideicomiso. Está armado y es de los hinchas. El manejo de esa plata y la responsabilidad de esa plata es totalmente mía. Evidentemente tengo la capacidad de juntar plata. Puedo juntar 20 millones de dólares y que no falte un peso. Con los años pude formar un ejército de empatizadores para poder hacer mis colectas. Esto es algo de la gente de Independiente. Mis colectas se pueden ver de dónde se pone la plata”, agregó el protagonista de la movida para salvar al club

El impulsor del fideicomiso para poder juntar la plata para salvar la deuda del “Rey de Copas” también contraatacó a quiénes pusieron en duda la iniciativa: “Entiendo por qué hay gente que piensa que puede haber algo que no sea dentro de la ley. Es muy de chorro pensar eso. Pero nosotros no trabajamos así. Hay un mito de que esto es para lavar plata. No entiendo cómo sería eso. Esto está todo blanqueado, a través de un link de Mercado Pago”.

Respecto al funcionamiento del fideicomiso, el influencer sostuvo: «Quiero mostrar que soy socio desde hoy. La primera vez que me junté con Pepé Santoro tomamos un café, nos reunimos cuatro horas y comenzamos a armar lo del fideicomiso. Leí teorías conspirativas de que trabajo para el PRO y el PRO lava plata en esto. No entiendo cómo se podría lavar plata con estas colectas. Si todo sale mal, el que va a pagar las consecuencias voy a ser yo. No me molesta que me jodan con que esto arrancó como un chiste», destacó el influencer.

Además aclaró el rol de la dirigencia del “Rojo” en esto: «La Comisión Directiva no tiene voto ni autoridad en cómo se maneja la plata. Porque el que maneja toda la plata soy yo. El que decide qué se hace con la plata, soy yo. Primero la idea es ir con el américa, después con Silva y después Sporting. Vamos de las más urgentes a las otras».

Respecto a si el propio Maratea cobrará por los servicios, sostuvo: «El objetivo del fideicomiso es pagar las deudas que tiene Independiente. Los representantes son Diego (de una peña) y Pepé Santoro. El fideicomiso es un trabajo. Para los que me dijeron que agarre la pala, les digo que hace tres semanas que la agarro y ya la quiero tirar a la mierda. Y si esto fuera pago, no tendría nada malo. Si sobra plata se va a repartir en las inferiores del club, en otras necesidades y fundaciones. En el fideicomiso no va a haber intereses. Por hacer con un fideicomiso, los aportantes pagarán menos impuestos. Además hay que pagar los gastos de un fideicomiso, que son miles de dólares. Existe un rumor que yo me llevaría el 20 por ciento de lo recaudado. Si se quiere, se puede decir que yo me llevaría el 5 por ciento de lo recaudado, que es para los gastos del fideicomiso» aclaró Santiago.

Maratea, además, cuenta con el visto bueno de la Comisión Directiva de Independiente para llevar adelante la colecta. El hombre de las redes mantuvo algunos encuentros con los directivos del ‘Rojo’ y su principal nexo es Juan Marconi, vice segundo del club, con quien mantiene una amistad.

Fue el propio Maratea el que comento, a través de sus redes sociales, acerca de su iniciativa: ‘’Esta colecta es de los hinchas de Independiente, son ellos los que deciden organizarse para ayudar al club por fuera de la dirigencia. Nunca en la historia del fútbol paso algo así , por ahí xq antes no había tecnología pero bueno , sea como sea el rojo pionero una vez más».