Gustavo Melella: “La inversión en Salud en la provincia es histórica y de eso debemos estar orgullosos”

Lo sostuvo el Gobernador Gustavo Melella en la inauguración de la Tira 4 de Nefrología y Hemodiálisis y la tira 6 de Servicio de Terapia Intensiva de Adultos del Hospital Regional Ushuaia. El mandatario destacó el trabajo y compromiso del sistema público de salud y reivindicó el rol de un Estado presente.

En el marco de la inauguración de la Tira 4 de Nefrología y Hemodiálisis y la tira 6 de Servicio de Terapia Intensiva de Adultos del Hospital Regional Ushuaia, el Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, sostuvo que “me quedo con dos palabras. La primera es gracias. Nosotros reconocemos profundamente el Sistema Público de Salud de la provincia, porque cuando nos tocó la pandemia se dio lo mejor de todos, desde quienes estaban en una mesa de entrada hasta quienes estaban en la terapia intensiva. El pueblo de Tierra del Fuego está orgulloso y agradecido con el sistema público de salud, y cuando digo público es de gestión pública y gestión privada, porque han dado lo mejor de sí”.

“Después nos tocó el incendio en el HRU. Y yo ahí tomo una frase que decía Don Bosco siempre: A grandes urgencias, grandes proyectos. Fue ahí cuando se decidió cambiar totalmente los planes y atacar directamente el problema, hacer las obras que tienen que ver con ese plan director, con ese plan general de infraestructura de salud pública. Pero hacer la obra significó que otra vez todos nuestros servidores públicos de salud renunciaran a sus espacios y tuvieran que ir a otros lugares a brindar los servicios en las condiciones que no eran las acordes. Sin embargo lo hicieron y se siguió brindando el mejor servicio”, destacó.

Melella dijo además que “lo segundo es el orgullo que tenemos que sentir de la salud pública. En este tiempo se habla mucho de que el Estado no tiene que intervenir en el sistema. Pero si no interviene el Estado, ¿quién lo hace? Nosotros creemos que el Estado tiene que estar presente. El Estado tiene que brindar la mejor infraestructura y de eso estamos orgullosos. Estamos orgullosos de los servidores públicos que tenemos, profesionales, no profesionales y todos los que componen el sistema”.

“También avanzar en la ampliación del hospital, esa obra que estaba paralizada fue una decisión política. Eso nos pone orgullosos, como también lo hace el Centro de Rehabilitación de 5 mil metros cuadrados que se está construyendo. Hace casi 50 años que no se edifica en el país un centro público de rehabilitación de alta complejidad, y nuestra provincia lo va a tener para toda la región, de eso tenemos que estar orgullosos”, recalcó el Gobernador.

Finalmente, Melella recordó que “el 5 de mayo vamos a inaugurar el Hospital Modular de Tolhuin y tenemos que estar orgullosos. En el Hospital de Río Grande inauguramos la nueva guardia para chicos y adultos y se está terminando el sector de hemodinamia. Igualmente en unos días más vamos a estar llamando a licitación para la ampliación y modernización general del hospital”.

“La inversión en salud es histórica y de eso tenemos que estar orgullosos. Pero nuestro principal orgullo son los servidores públicos que tenemos. Apostar cada día a la salud pública en la provincia es un principio que ninguno de nosotros vamos a dejar de lado nunca”, concluyó.