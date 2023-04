En juego la 10° Copa Pueyrredón de Handball

Este fin de semana, se juega en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la 10° edición de la tradicional “Copa Pueyrredón” de handball.

El certamen, es organizado por el Club Nueva Generación, con el acompañamiento de Comodoro Deportes, desarrollándose durante cuatro intensas jornadas en los gimnasios Municipal Nº2 y en la Escuela Nº211.

Intenso fin de semana a puro handball

La “Copa Pueyrredón” de handball tuvo su presentación el pasado miércoles, evento que durante cuatro días intensos de partidos se juega en la ciudad petrolera, con actividad para las categorías cadetes y mayores, bajo la particularidad que participarán las selecciones juveniles de Chubut (Fe.Chu.Ba), que se preparan para el campeonato argentino.

Fueron parte de la presentación, el director de deportes, Martin Gurisich; Rodrigo Cosignani (Presidente de la Federación Chubutense de Balonmano); y Matías Álvarez (Club Nueva Generación).

Los equipos participantes de la Copa Pueyrredón 2023:

Cadetes Damas

Zona única: Nueva Generación, Municipal Km 5 y Petroquímica,

Cadetes Varones

Zona A: Municipal Palazzo, Petroquímica y Caleta Olivia.

Zona B: Nueva Generación, Municipal Km. 5 y Muzio (Trelew).

Mayores Damas

Zona A: Municipal N°4, Nueva Generación, Municipal Nº1 y Universitario Caleta Olivia.

Zona B: Petroquímica, Municipal Palazzo, Selección Fe.Chu.Ba (juveniles) y Municipal Caleta.

Mayores Varones

Zona Única: Nueva Generación, Caleta Olivia, Muzio Trelew), Municipal Palazzo y Selección Fe.Chu.Ba (juveniles).

HANDBALL – COPA PUEYRREDÓN

Programación sábado 8 de abril – Gimnasio Municipal N°2

Mayores varones: Nueva Generación vs. Muzio

Cadetes damas: Municipal Km 5 vs. Petroquímica

4tos de final de cadetes varones: 2do Zona A vs. 3ro Zona 8

4tos de final de cadetes varones: 2do Zona B vs. 3ro Zona A

Mayores varones: Mun. Palazzo vs. Fe.Chu.Ba

5to al 8vo puesto de mayores damas: 3ro Zona A vs. 4to Zona B

Semifinal de cadetes varones: 1ro Zona A vs. Ganador de 4tos

Semifinal de mayores damas: 1ro Zona A vs. 2do Zona B

Semifinal de mayores varones: 2do de la zona vs. 3ro de la zona

Escuela 211

5to al 8vo puesto de mayores damas: 3ro Zona B vs. 4to Zona A

Mayores varones: Caleta Olivia vs. Muzio

Cadetes varones: 5to y ?to puesto

Semifinal de cadetes varones: Iro Zona B vs. Ganador de 4tos

Semifinal de mayores damas: 1ro Zona 8 vs. 2do Zona A

Semifinal de mayores varones: 1ro Zona B vs. 4to

Domingo 9 de abril – Escuela 211

10:00hs. 3ro y 4to puesto de cadetes varones

11:00hs. 7mo y 8vo puesto de mayores damas

12.30s. 5to y 6to puesto de mayores damas

14:00hs. 3to y 4to puesto de mayores varones

Domingo – Gimnasio Municipal N°2

11:30hs. 3ro y 4to puesto de mayores damas

13:00hs. Cadetes damas: Nueva Generación vs. Petroquímica

14:00hs. Final de cadetes varones

15:00hs. Final de mayores damas

16:30hs. Partidos de mini handball

17:00hs. Final de mayores varones