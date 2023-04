Emilio fue el primer eliminado de Masterchef

Este domingo tuvo lugar la primera gala de eliminación en Masterchef y los ocho participantes que tuvieron que competir para seguir en carrera fueron Estefanía, Agustín, Juan Ignacio, Delfina, Emilio, Micaela, Juan Francisco y Daniela. En diálogo con Wanda Nara, conductora del ciclo, cada uno de ellos comentó sus sensaciones frente a esta instancia decisiva. Y esperaron las indicaciones del jurado compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

“Hemos decidido presentarles un desafío particular. Algo que todos los argentinos amamos, y me incluyo, aparte del asado y es perfecto para un día domingo: la pasta”, anunció el chef italiano. Y Martitegui agregó que tendrían solo 3 minutos para ir al mercado y 60 para cocinar “el mejor plato de pasta rellena de su vida”, incluyendo la masa, el relleno y la salsa. “Alguien que se jacte de ser un buen cocinero tiene que saber hacer una pasta rellena”, concluyó luego Betular. Y todos pusieron manos a la obra.

Obviamente, cada concursante tenía que darle su toque especial al plato, que debía ser presentado como para una final. Y eso puso nerviosos a todos. Pero no tanto como el comentario de la esposa de Mauro Icardi, quien antes de poner a andar el cronómetro les advirtió creyendo que con eso los tranquilizaba: “Es, simplemente, una gala que los puede dejar afuera”.

Cuando comenzó la cuenta regresiva, todos estaban al límite. Entonces llegó el momento de la verdad y cada uno de los participantes tuvo que enfrentar a los chefs. Agustín presentó un plato de raviolones rellenos de ricota, queso reggianito y panceta con salsa de tomates y hongos al que denominó The last chance. “Me choca”, dijo Martitegui rechazando la preparación.

Juan Francisco hizo unos triángulos rellenos de pollo, hongos y panceta con salsa 4 quesos. Y la devolución del jurado no fue buena. “El efecto fue una lasagna, está todo compactado”, le adelantó Betular. Y lo comparó con un “algodón”. A su turno, Daniela llevó su mante relleno de carne con salsa de yogur. “Es una pasta típica armenia”, le dijo Donato emocionado en señal de aprobación.

Delfina presentó unos sorrentinos de jamón y queso con salsa verde, a los que llamó Verde que te quiero verde. “Para mí está crudo”, fue el comentario de Martitegui. Emilio elaboró unos sorrentinos Quiquita con salsa pomodoro, en honor a su abuela que los hacía utilizando seso como ingrediente. “A la pasta le falta cocción y tiene poca cantidad de relleno”, comentó Betular.

Micaela hizo sorrentinos Dame fuego, una pasta rellena con hongos, cebollas y aceitunas. “Es un plato muy interesante, le pusiste muchas ganas. Pero muchas ganas de irte”, dijo De Santis. Juan Ignacio pasó al frente con unos kreplaj rellenos de calabaza y provolone en manteca de hierbas. “El plato se ve muy bien, el sabor de la salsa está muy bien pero la pasta tiene un grosor para un pastelito de membrillo”, le señaló Germán. Finalmente, Estefanía hizo sorrentinos de jamón y queso con salsa de tomates asados. “El plato es chico”, dijo Betular marcando los detalles.

Así las cosas, después de una larga deliberación, el jurado decidió qué participante debería abandonar el reality. Después de anunciar que seguirían en competencia la semana que viene a Daniela, Delfina, Agustín, Estefanía, Juan Ignacio, la definición quedó entre Emilio, Juan Francisco y Micaela. Y, finalmente, el primero de estos tres fue quien quedó eliminado.

“A mis compañeros quiero desearles suerte y que puedan aprender mucho. Yo voy a seguir cocinando porque es lo que me gusta, es mi pasión de esta última etapa de mi vida. Yo disfruto mucho, porque las alegrías de comer no me las quita nadie”, dijo Emilio luego de escuchar las palabras de despedida del jurado.