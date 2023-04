Efecto dominó

Por Karina Cecuk

La suerte está echada, y el 16 de abril los trelewenses elegirán intendente. Llegaron las urnas y todo el proceso electoral está en marcha. La comunidad debería estar celebrando que tras cuarenta años el pueblo sigue eligiendo a sus representantes. Sin embargo, en tiempos de Democracia, la sociedad atraviesa un momento complejo. Crisis económica, Inflación, Pobreza, Inseguridad, Corrupción, nublan el escenario.

En tiempos de tanta incertidumbre, la Política sólo nos moviliza a periodistas y políticos. El “ciudadano de a pie” como se dice vulgarmente está preocupado por otros asuntos, cómo llegar a fin de mes, pagar los servicios que aumentan de manera descomunal, lidiar con la ansiedad de sus hijos tendrán clases la próxima semana. Una realidad que excede todas las expectativas.

Mientras la sociedad espera acciones concretas de sus dirigentes políticos, estos se debaten en disputas estériles, aquellas que no resuelven los problemas de los ciudadanos.

Temen que cada discurso se diluya en promesas vanas, lamentan que los debates legislativos no se centren en las demandas sociales.

En el Congreso de la Nación se observa cómo las disputas internas superan el interés común y se suceden una a una las nimiedades de unos pocos.

Volvieron las usurpaciones, y sin importar cuánto intenten algunos dirigentes intenten banalizar los hechos afirmando que se trata de operaciones políticas de la oposición, lo cierto es que la población está en riesgo. Las familias atraviesan el complejo escenario de decidir si pagan el alquiler o alimentan adecuadamente a sus hijos.

En un país donde debería haber soberanía alimentaria, más del 50 por ciento de los niños son pobres.

Miles de jóvenes no estudian ni trabajan, y otros tantos ciudadanos rehenes del poder político perciben beneficios estatales que atentan contra la cultura del trabajo.

La generación de empleo genuino está en el discurso de todos, pero en la agenda de pocos, y la diversificación productiva impresiona una ilusión.

Así las cosas, este mes de abril trae consigo elecciones en Trelew, en el caso de Chubut, y otros distritos de la región como Río Negro y Neuquén, eligen gobernador. Mientras tanto el Pueblo demanda soluciones concretas a los problemas terrenales de falta de empleo, vivienda, seguridad alimentaria. Quizá sea tiempo de analizar la agenda política al servicio de la sociedad y no a la inversa.