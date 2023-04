EEUU anunció la evacuación del personal diplomático de su embajada en Sudán

El presidente Joe Biden, anunció este sábado que el Ejército estadounidense evacuó a su personal gubernamental de Jartum y suspendió temporalmente las operaciones de la embajada en Sudán, en momentos en que los combates entre el ejército sudanés y las fuerzas paramilitares entraron en su segunda semana.

La medida fue seguida por Francia, que lanzó una operación para sacar a sus ciudadanos de Sudán, donde los sangrientos combates entre el ejército y los paramilitares entraron en su segunda semana.

El mandatario estadounidense señaló en un comunicado difundido por la Casa Blanca que Etiopía, Yibuti y Arabia Saudí fueron “decisivos” para que esa salida se produjera con éxito.

La evacuación estuvo encabezada por el Comando de Estados Unidos para África en estrecha colaboración con el Departamento de Estado.

Las Fuerzas sudanesas de Apoyo Rápido (FAR), según se dejó claro desde Washington, no estuvieron implicadas en la operación: “Cooperaron en la medida en que no dispararon a nuestros miembros de servicio en su transcurso”, apuntó en una llamada con periodistas el subsecretario de Gestión del Departamento de Estado, John Bass.

“Suspendemos temporalmente las operaciones de la embajada de Estados Unidos en Sudán, pero nuestro compromiso con los sudaneses y con el futuro que quieren no tiene fin”, añadió Biden en el comunicado, donde dijo estar “orgulloso” del trabajo efectuado por el personal estadounidense en la legación diplomática.

Biden recalcó que está siendo informado del trabajo efectuado para ayudar a los estadounidenses en Sudán “en la medida de lo posible”. “También estamos trabajando estrechamente con nuestros aliados y socios en este esfuerzo”, sostuvo.

“Esta trágica violencia en Sudán ya ha costado la vida de cientos de civiles inocentes. Es inconcebible y debe parar. Las partes beligerantes deben implementar un alto el fuego inmediato e incondicional, permitir el acceso humanitario sin obstáculos y respetar la voluntad del pueblo de Sudán”, afirmó.

El secretario de Estado, Antony Blinken, admitió en otra nota que si bien la decisión de suspender temporalmente las operaciones de una embajada “siempre es difícil”, la seguridad de su personal es “prioritaria” y se ha dado ese paso ante los “crecientes y serios riesgos” provocados por el conflicto.

Desde Washington se hizo énfasis en que van a seguir ayudando a los estadounidenses en Sudán de cara a su “propia seguridad” y a que puedan estar informados.

Yibuti, según se apuntó desde la Administración de Biden, está considerando usar su inteligencia y medios de vigilancia y reconocimiento para analizar posibles rutas de salida y detectar amenazas, y se está evaluando utilizar “recursos marítimos” en el puerto de Sudán para potencialmente poder ayudar a los estadounidenses que lleguen allí.

“También seguiremos coordinándonos con nuestros aliados, así como con nuestros socios locales, en los esfuerzos para garantizar la seguridad de su personal”, sostuvo Blinken.

El subsecretario de Gestión del Departamento de Estado añadió que algunos miembros de otras legaciones diplomáticas que se encontraban en ese momento en la estadounidense también fueron evacuados: “Una vez en la embajada, sentimos que lo más prudente era llevarlos con nosotros”, dijo Bass sin precisar la cifra ni las nacionalidades.

En total, se evacuó a menos de 100 personas y participaron en la evacuación unos 100 miembros de las fuerzas estadounidenses.

Este mismo sábado, la embajada de Estados Unidos en Sudán había informado que por la situación de inseguridad en Jartum y el cierre del aeropuerto internacional no era seguro llevar a cabo una evacuación, pese a que el Ejército sudanés hubiera dicho poco antes que el país norteamericano iba a proceder a la repatriación en cuestión de “horas”.

Los combates iniciados el 15 de abril entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) surgieron tras semanas de tensión en torno a la reforma de las fuerzas de seguridad en las negociaciones para formar un nuevo gobierno de transición.

Ambas fuerzas fueron las artífices del golpe de Estado conjunto que derrocó al gobierno en octubre de 2021. Desde el estallido del conflicto, según el recuento ofrecido este viernes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 413 personas han muerto y 3.551 han resultado heridas en Sudán.

Otras evacuaciones

Por su parte, Francia lanzó una “operación de evacuación rápida”, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores el domingo. La operación incluye también a ciudadanos de otros países europeos y aliados.

A su vez, fuentes del Gobierno Británico han informado de que van a evacuar su embajada en Sudán “tan pronto como sea posible”.

Las tropas y los aviones militares del Reino Unido han sido trasladados a una base en el extranjero para prepararse para lo que sería una misión de rescate de alto riesgo en una zona de conflicto activa, en caso de que se dé la orden, según ha recogido la cadena de televisión Sky News.

Arabia Saudí anunció este sábado la evacuación de 91 ciudadanos y 66 nacionales extranjeros de Sudán mientras que el Gobierno jordano también confirmó el inicio de los preparativos para sacar a 300 de sus ciudadanos del país africano.

Treguas fallidas

El sábado se escucharon intensos tiroteos, fuertes explosiones y aviones de combate en varias partes de la capital, según testigos.

Dagalo indicó en un comunicado que había discutido la crisis con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y que estaba “enfocado en la tregua humanitaria, y el pasaje seguro”.

Cinco trabajadores humanitarios, cuatro de ellos de agencias de la ONU, murieron en los violentos enfrentamientos.

Dos treguas de 24 horas anunciadas previamente en la semana fueron ignoradas.

En Jartum, con una población de 5 millones, el conflicto dejó a los civiles aterrorizados refugiados en sus casas. Muchos salen solo a buscar comida o huir de la ciudad.

El país sufrió el domingo un apagón de internet “casi total”, reveló NetBlocks, una organización con sede en Londres que monitorea el acceso a la red en todo el mundo.

La noche del viernes, el ejército acusó a las FAR de ataques en Omdurman, vecina de Jartum, donde liberaron “un gran número de internos” de una prisión, lo que el grupo niega.

Los combates arreciaron en Darfur, donde la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) indicó que su personal está “desbordado” por el número de pacientes con heridas de bala, incluidos niños.

(Fuentes: Infobae, EFE y AFP)