David Caña exige plazo fijo, embarque hoy truchas New York

¿No me diga que no es un buen título para una contratapa de domingo? ¿Quién es David Cañas? ¿Por qué exige plazo fijo? Y lo que es peor, ¿por qué hay que mandarle truchas a Nueva York? No se preocupe, no tengo la menor idea de las respuestas a ninguna de las tres preguntas. Lo curioso de esta frase es que es la frase más corta que conozco que utiliza todas las letras del alfabeto. ¿No me cree? Haga la prueba y después me cuenta. Si logra una frase más corta con todas las letras me escribe un mail y pasará a la historia con su nombre en tipografía de molde.

Pero dejemos de lado estos misterios lingüísticos para abocarnos a las cosas que realmente nos importan. Hace unos días, conversando con algunos amigos, salió el tema del ADN y del genoma humano. Si bien es uno de los temas más apasionantes de los últimos tiempos y el descubrimiento del mapa genético del hombre sería el evento biológico más importante de la humanidad, nuestro estado etílico le quitó todo tipo de nivel académico. A decir verdad, en esas conversaciones difícilmente alguna conversación consiga nivel académico, pero ese es otro cantar. El tema es que, al otro día, pasados los efluvios vitivinícolas, me quedé pensando sobre el tema y entre las cosas que encontré por ahí fue un estudio sobre la semejanza de un gen humano con el de un gen de uno de los especímenes que más odio sobre la tierra. No podía salir de mi sorpresa cuando leía el informe que afirmaba coincidencia del mismo gen de mi cuerpecito y el de una mosca, voto a Jeff Goldblung.

Parece que hace 23 años, Antonio García Bellido, biólogo español, y David Gubb, estudiante británico, analizaron unos genes de la mosca del vinagre: “Drosophila melogaster”, el cual coordina la orientación de los pelos que cubre el cuerpo del animal.

Este estudio hubiera quedado en el olvido de las bibliotecas escolares salvo que el año pasado el laboratorio de Jeremmy Nathans de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos), descubrió a su vez que el mismo grupo de genes orienta el pelo y vello del ser humano y de los demás mamíferos.

Los genes se llaman “de polaridad tisual”, señalando que la orientación en que apuntan los pelos no es más que un indicador de la orientación que ya habían adoptado las células de la piel que hay debajo. Estos genes parece que cumplen, en realidad, una función especial en la organización de muchos tejidos del cuerpo, no sólo del pelambre, sino que proveen a cada célula de una especie de brújula que permite orientarse respecto a sus vecinas.

Pero no todo es tan fácil, estos genes de polaridad tisual, cuya función normal es orientar a las células y a los pelos, llevan nombres tales como “disheveld”, que vendrían a ser los que generan pelos “despeinados”; los “sahggy” o sea, los “desgreñados”; los “prickles”, que traen los tipo “pelo pincho”; los “spiny legg”, textualmente “patas espinosas”, pero más conocidos como “frizzled”, traducido, “rizado”.

Ya era sabido que estos genes existían en los mamíferos, pero se ignoraba su función. Nathans cree que las alteraciones de estos genes causan las borrascas capilares que arruinan el tupe a los homo sapiens. Y la falta directamente del gen marcaría la famosa “no tiene pelos en la lengua”, pero esto es mucho más difícil de comprobar.

Por otra parte, la mayoría de la gente con pelo luce un solo remolino en la coronilla, pero todo peluquero se las ha tenido que ver alguna vez en su carrera profesional con dos vórtices occipitales que oscilan y giran en sentido opuesto o con un remolino encima de la frente. Estas pautas de despeinado, que tienden a darse en miembros de la misma familia (confirmando que su causa está en los genes) ha sido motivo del 80% de los suicidios de peinadores en la ciudad de Laguna Hills, California.

Los remolinos humanos se parecen tanto al de las moscas con mutaciones de polaridad tisular que es probable que estén bajo los mismos genes. Esta afirmación deberá comprobarse analizando los genes “frizzles” en la mayor cantidad de familias despeinadas posible. Aunque tampoco hay que descartar las dificultades en estudiar el sentido piloso de los insectos drosophilae, el cual no conlleva facilidades precisamente.

Es de destacar igualmente que Aamr Klar, del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, descubrió el año pasado una curiosa relación entre los remolinos del pelo y la zurdera. La gran mayoría de humanos diestros, muestran en la coronilla un remolino que gira como las agujas del reloj, pero entre los zurdos los remolinos tienen las misma probabilidad de girar a un lado y a otro, dato que desconcertó a Klar y lo llevó a desestimar la publicación de su descubrimiento.

Por mi parte, que soy diestro y ya pelado, no tengo realmente problemas para destacar con mis remolinos, por lo menos no tuve muchas quejas de mis peluqueros. Y por la parte de estos descubrimientos científicos, por ahora me quedo con las conversaciones entre amigos, que por lo menos me dejan seguro de algo, siempre, pero siempre, carecen de nivel académico.

Por Javier Arias

