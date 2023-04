¿Cómo será la recolección de basura por el fin de semana largo?

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn anunciaron la modalidad de distintos servicios en la ciudad durante el domingo 30 de abril y el lunes 1 de mayo, con motivo del Día Internacional del Trabajador.

En cuanto al servicio de recolección de residuos a cargo de la empresa Ashira, la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn comunicó que el domingo 30 de abril no habrá servicio, mientras que el lunes 1 de mayo será normal.

Con respecto a la recolección que lleva adelante la Secretaría de Ecología, el servicio se realizará con normalidad en la zona céntrica, el sector de playa y en los locales gastronómicos ambas jornadas.

Desde el área municipal se solicita a los vecinos y visitantes no sacar la basura los días en los cuales no se llevará a cabo el servicio de recolección domiciliaria a los fines de evitar su acumulación en la vía pública.

Mientras que desde la empresa Ceferino informaron que tanto el 30 abril como el 1º de mayo, el servicio de transporte de pasajeros se desarrollará con frecuencias y servicios cada una hora.

Atención al visitante

Asimismo, se trabajará normalmente de 8 a 20 horas el domingo 30 de abril en los Centros de Atención al Visitante, que se encuentran ubicados en la Secretaría de Turismo (Av. Roca 223) y en el Puesto de Información de la Terminal de Cruceros en el muelle Piedra Buena.

El lunes 1º de mayo permanecerán cerradas ambas dependencias y retomarán su horario habitual el martes 2 de mayo.

Estacionamiento medido

No habrá venta de obleas del Sistema de Estacionamiento Medido ni el domingo 30 de abril ni el lunes 1º de mayo.