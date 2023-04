Aplaudidos 2022

Un estudio realizado por Parlamentario,com en la Cámara de Diputados, revela que, entre las 14 sesiones del año pasado, el presidente del bloque oficialista resultó ser el más aplaudido en sus discursos. Hubo quienes tuvieron uno o ningún aplauso en todo el año. De Chubut, la única legisladora que recibió aplausos fue Estela Hernández, quien obtuvo 10 aplausos.

Tras presenciar cualquier sesión de la Cámara baja muchos podrán decir que “a ningún diputado se le niega un aplauso”, mas no es así. No todos los discursos los recibe, pero es algo muy común.

Están también los aplausos estruendosos, con felicitaciones incluidas de quienes rodean al legislador en cuestión. Esto sucede en la Cámara de Diputados, no así en el Senado, donde los usos y costumbres establecen que no se aplaude. Estos modos más acartonados fueron obviados en la última sesión de la Cámara alta -la primera del año en la que se trataron leyes-, cuando los palcos estuvieron muy poblados con un público muy diverso que se fue alternando a medida que avanzaba el tratamiento de los temas.

Según un informe elaborado por Parlamentario.com para su Índice de Calidad Legislativa, el que más aplausos cosechó a lo largo del último año fue el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. Nada menos que 47 aplausos, registró a lo largo de las sesiones realizadas en 2022.

Un escalón detrás del presidente del bloque Frente de Todos se ubicó la entrerriana Blanca Osuna, destinataria de 38 aplausos. Completa el podio un diputado provincial, Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, con un aplauso menos que Osuna.

En el cuarto lugar aparece un diputado muy “picante”, el chaqueño Aldo Leiva, con 36 aplausos, en tanto que comparten los puestos siguientes dos diputadas de la izquierda: Myriam Bregman y Romina del Plá, que tuvieron 34 aplausos.

El primer miembro de Juntos por el Cambio que aparece entre los más aplaudidos es el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, con 25, uno más que el oficialista Leopoldo Moreau.

Completan el “top ten” de los más aplaudidos Graciela Camaño y Mario Negri, ambos con 22.

En el otro extremo hay 29 diputados que nunca supieron el año pasado del halago de un aplauso en el recinto, según consta en las versiones taquigráficas donde se anotan también los aplausos.