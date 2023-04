Animalito e’ dios

Más de 50 años después de que la orca conocida como Lolita fuera capturada para exhibirla en el Miami Seaquarium, será devuelta a sus aguas natales en el noroeste del Pacífico, donde se cree que sigue viviendo su madre, una orca de casi un siglo de edad. Todo es posible gracias al curioso acuerdo alcanzado por el propietario del parque temático, un grupo de derechos de los animales y un filántropo propietario de la NFL.

«Estoy emocionado de ser parte del viaje de Lolita hacia la libertad. Sé que Lolita quiere nadar en aguas libres», dijo el propietario de los Indianapolis Colts, Jim Irsay.

Lolita, también conocida como Tokitae, tenía unos 4 años cuando fue capturada en Puget Sound en el verano de 1970. Y enfermó tras décadas actuando para miles de personas. El año pasado, el Miami Seaquarium anunció que ya no realizaría espectáculos con ella, en virtud de un acuerdo con los reguladores federales. Lolita, que ahora tiene 57 años y pesa 2.267 kilogramos, actualmente vive en un tanque que mide 24 metros por 11 metros y tiene 6 metros de profundidad.

La orca que se cree que es su madre, llamada Ocean Sun, continúa nadando libre con otros miembros de su clan, conocido como L pod, y se estima que tiene más de 90 años. Eso ha sido siempre uno de los argumentos de los defensores de su liberación, ya que Tokitae aún podría tener una larga vida en la naturaleza.

«Es un paso hacia la restauración de nuestro entorno natural, arreglando lo que estropeamos con la explotación y el desarrollo», dijo Howard Garrett, presidente de la junta directiva del grupo de defensa Orca Network, con sede en Whidbey Island, en el estado de Washington. «Creo que estará emocionada y aliviada de estar en casa», añadió.

El acuerdo entre Irsay; Eduardo Albor, quien dirige The Dolphin Company, propietaria del Seaquarium, y la organización sin fines de lucro de Florida Friends of Toki, cofundada por la ambientalista Pritam Singh,todavía enfrenta obstáculos para obtener la aprobación del gobierno.

El plazo para trasladar al animal podría ser de 18 a 24 meses, dijo el grupo, y el coste podría alcanzar los 20 millones de dólares. El plan es transportar a Lolita en avión a un santuario oceánico en las aguas entre Washington y Canadá, donde inicialmente nadará dentro de una gran red mientras los entrenadores y veterinarios le enseñan a pescar.

También tendrá que desarrollar sus músculos, ya que las orcas suelen nadar alrededor de 60 kilómetros (100 millas) por día, dijo Raynell Morris, un anciano de la tribu india Lummi en Washington que también forma parte de la junta directiva de Friends of Toki. «Tenía 4 años cuando la secuestraron, así que estaba aprendiendo a cazar. Conoce la canción de su familia», dijo Morris. «Ella lo recordará, pero llevará tiempo».