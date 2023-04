Aerolíneas Argentinas tuvo el mejor resultado económico desde que fue reestatizada en el 2008

Aerolíneas Argentinas confirmó que la Auditoría General de la Nación aprobó los Estados Contables 2022.

El principal dato es que el resultado negativo fue de 246 millones de dólares, lo cual, señalaron, es el mejor desde que el Estado recuperó el control de AR en 2008.

Asimismo, puntualizaron en que representa una reducción del déficit del 43,7 % respecto a 2021 y del 64 % respecto a 2019 cuando las perdidas alcanzaron los 667 millones de dólares.

Al respecto, Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas, resaltó la mejora de los resultados a pesar de que la aviación vivió la mayor crisis global en la historia.

En este sentido, el documento detalla que durante 2022 la empresa utilizó el 67 % del presupuesto asignado por el Estado. “Fueron 47 mil millones de pesos, que a su vez representan el 50 % de lo recibido en 2021. Al mismo tiempo, la empresa obtuvo ingresos por 1864 millones de dólares“, agrega el Estado Contable de AR.

Además, explica que en lo que va de 2023 solo recibió 6 mil millones de pesos correspondientes al periodo 2022 que habían sido devengados, pero no transferidos a la empresa. “Aún no se hizo uso de la partida asignada para el año en curso. De acuerdo al presupuesto 2023 se prevé una reducción de 102 millones de dólares respecto al año anterior“, añadieron.

Por eso, puntualizaron en que la empresa no solo requiere menos inversión del Estado, sino que además achicó su participación en el presupuesto nacional: durante 2023, Aerolíneas representa el 0,31 % del gasto público, en tanto que en 2019 fue del 0,48 %.

“Tenemos una empresa más eficiente, que genera ingresos directos e indirectos que benefician a todos. Y lo hicimos abriendo nuevas rutas, volando más e incorporando nuevas unidades de negocios”, detalló Ceriani.

¿Quiénes avalan estos resultados?

Los estados contables de Aerolíneas Argentinas son revisados por la consultora internacional KPMG. “Este último balance fue aprobado por dicha firma sin salvedades, algo que no ocurría desde 2004“, destacaron.

Para cerrar, indican que durante 2022, Aerolíneas contribuyó al fisco nacional y provinciales con 109 mil millones de pesos, en concepto de impuestos, contribuciones y tasas. Más del doble de lo que recibió, un 128%.