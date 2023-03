Se casan María Eugenia Vidal y Enrique “Quique” Sacco

La diputada María Eugenia Vidal se casará con el periodista Enrique “Quique” Sacco, luego de más de cuatro años de relación. Aunque en un principio manejaron el mes de marzo como posible fecha para la celebración, hasta el momento no terminaron de definirlo. La pareja se conoció en 2019 cuando fueron invitados al programa de Mirtha Legrand, en medio de la campaña de la entonces gobernadora bonaerense por la reelección.

Se casarán en la estancia El Rosario, en San Antonio de Areco. Será un festejo familiar, íntimo pero seguramente asistirán figuras del PRO. La pareja mantuvo el hermetismo sobre la noticia al punto que los colaboradores del equipo de la ex gobernadora se enteraron una vez que la noticia trascendió por los medios.

La historia de amor entre Vidal y Sacco se inició luego de haberse conocido en el programa de La noche de Mirtha Legrand a mediados del 2019. Luego de aquella primera cena televisada, ambos continuaron el contacto a través de mensajes. Pero la cita debió esperar: por entonces ella estaba en campaña, buscando un nuevo mandato. “Después de las elecciones volvimos a contactarnos”, explicó la dirigente. Y allí se produjo la segunda cena entre ellos, esta vez, sin testigos, “en un restaurante público ubicado en el centro de la Ciudad”. “(La pasamos) muy bien, y ahí nos empezamos a conocer…”, continuó Vidal sobre aquel encuentro.

“Nunca me fijé si era la gobernadora. Esa noche (por el programa de Mirtha) me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer: Y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”, suele relatar Sacco.