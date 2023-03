Ricardo Pancaldo no ya no es DT de Deportivo Madryn, que ya busca a su reemplazo

En las últimas horas, el Club Deportivo Madryn y el entrenador Ricardo Pancaldo, decidieron finalizar el contrato como técnico del equipo principal de fútbol que disputa el Torneo de la Primera Nacional.

La decisión fue tomada de común acuerdo entre el entrenador y los directivos, en la tarde de este domingo. Podría seguir ligado a la institución de otra forma, por la excelente relación con el club, pero ya no seguirá siendo el DT

Fin al ciclo de Pancaldo como DT del «Aurinegro»

Este domingo, el entrenador Ricardo Pancaldo y el Club Social y Deportivo Madryn, decidieron de común acuerdo, dar por finalizado el contrato que vinculada al DT santafesino al plantel profesional de la Primera Nacional, decisión finalmente concretada tras la dura derrota sufrida el sábado frente a Deportivo Riestra como locales.

El vínculo había iniciado el 4 de enero del 2021, y apenas 10 meses después se conseguiría el tan ansiado ascenso al Nacional B de fútbol, máximo logro deportivo en la historia del fútbol aurinegro.

Tras una buena primera temporada en la segunda división del fútbol argentino, y un arranque irregular en la segunda, tanto el entrenador como el club entendieron que era hora de poner punto final, al menos como entrenador. Sin embargo, dada la gran relación que existe con el club y los directivos, Pancaldo seguiría ligado a la institución, aunque ya no a cargo del equipo.

Los dirigentes de la institución admitieron que “seguramente exista otro tipo de vínculo contractual, al margen de que ya no siga como entrenador, porque entendemos que ha sido parte de la historia grande del Club Madryn, y es un excelente profesional”.

De hecho, también admitieron que “el propio técnico en este arranque de temporada, indicó que la decisión de su parte tiene que ver con que quiere mucho al club, y si en este momento los resultados no acompañan, ya es tiempo de probar otra alternativa”.

En las próximas horas el entrenador santafecino se despedirá de los jugadores, mientras el club ya trabaja en la búsqueda de su reemplazante.

Por su parte, la dirigencia ya trabaja en la definición del nuevo entrenador.