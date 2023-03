Maderna: “Estoy enfocado en que mi gente tenga dignidad”

El intendente Adrián Maderna presidió este miércoles la apertura de sesiones del Concejo Deliberante y brindó un discurso de alto contenido político en el que destacó la fuerte impronta social de su gestión. Resaltó la importancia de poder contar con el acompañamiento del Gobierno Nacional para ejecutar obras que permitieron dotar de servicios básicos a distintos sectores de la ciudad.

En ese sentido, Maderna manifestó: “La provincia nos dio la espalda desde que no votamos la Megaminería. Después hablan de proyecto nacional pero muchos ministros me llaman y me dicen: ‘el gobernador no me deja’. No tuvimos ningún ATN, ningún ATP, no tuvimos nada. La gestión se ha sostenido con fondos propios”.

“Le hemos dado una importa social muy fuerte a esta gestión. Nos han tildado de asistencialistas, de llegar a un solo sector de la comunidad. Pero los números hablan, las personas también y no hay ningún barrio de la ciudad de Trelew donde se pueda decir que el estado municipal no estuvo presente”, destacó Adrián Maderna.

En ese marco manifestó que “uno de los desafíos más importantes de este año, que fue debatido, cuestionado y bastardeado, fue el proyecto con el cual quisimos llevar dignidad a un sector muy importante de la sociedad, como lo es el barrio Moreira III y IV. Gracias a la gestión de la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana), de organizaciones, instituciones y sobre todo del Gobierno Nacional, hemos podido iniciar con el tendido eléctrico, red de agua, cloacas, obras intradomiciliarias y gas. Eso es hablar de servicios básicos, eso es hablar de dignidad”.

“Nos encantaría traer artistas de renombre pero yo estoy focalizado en mi gente, yo quiero que mi gente tenga dignidad, que tenga el cordón cuneta, el pavimento, que pueda tener cuestiones básicas”, puntualizó Maderna.

Además repasó las obras de 204 viviendas del plan Pro.Cre.Ar., que se encuentra en marcha en la zona sur de la ciudad; la Rotonda de la intersección de las calles Musters, Nahuelquir y Centenario; los bulevares Julio A. Roca y Salvador Allende, la plaza Brown, el parque Brown, la obra de Ciclovía y Bicisenda, y red vial conexa de la Avenida Eva Perón. Y puso de relieve la importancia de una obra próxima a iniciar como la pavimentación de la calle Oris de Roa.

Hizo hincapié en la gran conectividad del aeropuerto Almirante Zar de la ciudad, que permite volar desde Trelew a 12 destinos de todo el país, lo que la convierte en la ciudad del interior del país con mayor conectividad.

Maderna también se refirió al Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que funciona con aportes del Municipio, y destacó la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, que “permitirá un desarrollo integral de las políticas públicas destinadas a las infancias”.

En tanto, el primer mandatario de la ciudad se encargó de aclarar que la Seguridad pertenece a la órbita del Ministerio homónimo de la Provincia de Chubut. Aunque, sin embargo, -dijo- “desde la ciudad se acompaña permanentemente a la Policía con personal de Guardia Urbana”. Y que “realizamos gestiones ante Nación para la compra de cámaras de seguridad que sin mezquindades destinamos al servicio de monitoreo de la provincia, con más de 10 millones de pesos de inversión”.

Posteriormente, al referirse a obras de servicios básicos, explicó que “después de 50 años de espera por parte de los vecinos de zona de chacras, ya se completó la primera etapa de la red de agua y está en marcha la segunda, ambas con fondos provenientes de Nación”.

Destacó que “está en proceso avanzado de licitación el servicio de Recolección de Residuos, con los pliegos listos”, y que es necesaria “la ayuda y entendimiento por parte del gobierno provincial y nacional para mantener los subsidios al día”. Dado que “eso permitirá el funcionamiento del Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad, que es fundamental para muchos vecinos”. De todos modos, aseguró que “si es necesario intervenir o expropiar, lo haré, con el objetivo de que el servicio siga funcionando”.

Maderna también agradeció “el entendimiento por parte de los sindicatos que representan a los trabajadores municipales”, y puntualizó que “durante el 2021 cumplió con un 50% de incremento salarial y que en el 2022 superó el 100%”. En este sentido también puso de relieve “el acompañamiento de los vecinos que cumplieron con el pago de sus impuestos, lo que permitió pagar en tiempo y forma los sueldos en todo momento, a pesar de no contar con ningún tipo de Aportes del Tesoro Nacional o Provincial”.

“Hemos sido muy criticados pero tengo la tranquilidad y la moral de seguir trabajando para la gente. Hay algunos que creen que Trelew se divide por categorías. Yo creo que la política tiene un solo objetivo que es la felicidad del Pueblo y eso sucede cuando hay un plato de comida, unas vacaciones, trabajo, alternativas y en eso vamos a seguir trabajando”, manifestó el Intendente.

Para finalizar también esgrimió que seguirá ligado a la política y militando al lado de cada vecino, aunque vaticinó que “el peronismo seguirá gobernando en la ciudad porque los vecinos así lo necesitan”. Y para terminar, subrayó: “Como peronista hago política para trabajar por la felicidad del pueblo”.

Estuvieron presentes en el acto autoridades del poder ejecutivo municipal, comerciantes y vecinos de la ciudad de Trelew