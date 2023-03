Macri se reúne con Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, y el expresidente Mauricio Macri se reunirán este viernes en horas del mediodía para analizar estrategias de cara a las elecciones.

El encuentro resultaría clave para destrabar la interna del PRO en distritos donde la interna es feroz, como la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Cerca del ex presidente insisten que el encuentro fue pedido por el alcalde porteño y que no creen que “la urgencia de Horacio para reunirse con Mauricio tenga que ver con la ciudad”. Aun así, admiten que Macri se enojó luego de que Rodríguez Larreta decidió promover el lanzamiento de 3 candidatos a jefe de Gobierno (Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario) ante el gesto de Patricia Bullrich de posar con Jorge Macri, el candidato del ex jefe del Estado para conducir la ciudad.

A esta disputa entre integrantes del PRO se suma Martín Lousteau, el senador de la UCR que ya viene participando activamente en la política local y quien mantiene una sociedad política de hecho con Larreta, siendo que su sector político interno en el radicalismo, Evolución, maneja varios ministerios y otros organismos de la Ciudad de Buenos Aires.

Macri y Larreta también hablarán de la situación en la provincia de Buenos Aires, donde también hay múltiples candidatos del PRO para la sucesión de Axel Kicillof en la gobernación.