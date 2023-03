Luque: “Todos debemos poner a la educación como prioridad”

El intendente Juan Pablo Luque visitó a los niños que concurren a la primera Escuela Municipal de Comodoro, quienes esta semana comenzaron a recibir su almuerzo diario.

El mandatario compartió el momento con los alumnos y docentes y dialogó sobre el desarrollo del ciclo lectivo en este primer mes de funcionamiento.

La Escuela Municipal fue inaugurada a principios de marzo con los primeros 50 alumnos de la historia del colegio, que pertenecen a los dos cursos de primer grado. La institución es con enseñanza de inglés y horario extendido, de 8 a 16 horas, motivo por el cual los niños almuerzan y meriendan en el lugar.

Luque visitó este mediodía el establecimiento junto al secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic; y representantes de Comodoro Conocimiento.

En ese sentido, el intendente Juan Pablo Luque manifestó que “esta escuela es el mayor orgullo de mi gestión, porque fue un objetivo que prometí en mi campaña para intendente. Para nosotros, la educación es una preocupación y nos obsesiona tratar de colaborar en lo que se pueda para solucionar las problemáticas inherentes y que las chicos y chicas que concurren a las escuelas públicas tengan las mejores condiciones posibles”.

Por eso –continuó- “nos propusimos desde nuestra gestión no solo potenciar el apoyo a las cooperadoras y bibliotecas con los fondos del FAEM, o brindar herramientas como las trayectorias escolares. Queríamos generar algo que sea histórico, que deje huella en Comodoro y nació la idea de la escuela municipal que hoy es una hermosa realidad”.

Al visitar a los niños durante el mediodía, el intendente compartió el almuerzo con ellos y manifestó que “para nosotros es un honor poder contribuir no solo con la educación de estos niños, sino también con su alimentación que también es fundamental para el desarrollo integral de cualquier persona. Hay que aprovechar estos ámbitos para detectar un montón de cuestiones respecto al crecimiento de los pequeños, en una edad clave”.

“Siempre es un momento de felicidad el poder compartir algo con los chicos, pero lo que más tranquilo me deja es ver la vocación de las docentes y directivos; y la confianza de los padres al dejar a sus hijos en esta escuela. La mayor coincidencia que debemos tener todos es la importancia que hay que darle a la educación”, sentenció.