Luque promueve estrategias de conservación y promoción de las costas

Este lunes, el intendente Juan Pablo Luque mantuvo un encuentro con representantes de la organización internacional “Re: wild” para continuar trabajando en el marco del proyecto Patagonia Azul, que tiene como fin lograr un manejo sustentable del área costera de la provincia.

La reunión se desarrolló en el despacho municipal, con la presencia del presidente de Comodoro Turismo, Germán Issa; el vicepresidente del Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, y los referentes de la Fundación Re: wild, Karl Campbell, Chris Jordan y Diana Friedrich.

Cabe destacar que, en el marco del reciente Congreso Our Ocean, que tuvo lugar en Panamá, el intendente mantuvo una serie de encuentros relacionados con cuestiones de turismo, medio ambiente, transición energética y diversificación productiva. Uno de los más importantes fue con la mencionada entidad, con la que se viene trabajando en el proyecto Patagonia Azul.

Al respecto, Eduardo Carrasco puso en valor “la rápida visita de los representantes de la ONG luego del Congreso de Panamá y la intención de una de las fundaciones más importantes del mundo de venir a la Patagonia, visitar Comodoro y reunirse con Juan Pablo. Ellos ven en el intendente la intención de instalar esta temática en la agenda de Comodoro y de la provincia y su preocupación por cómo se vienen abordando estas cuestiones”.

“Debemos comenzar a pensar acerca de cómo atacar este problema a través de la conservación. El mundo va a dirigirse hacia esta conservación del 30 por 30, es decir lograr el 30% del continente y 30% del mar preservados”, aseveró.

En esa línea, aclaró que “hablar de preservación no tiene que ver con prohibir todo, sino con empezar a generar reglas que lleven a una sustentabilidad para que los recursos marinos no se pierdan, no se destruya a las especies y que la economía se pueda mantener a lo largo del tiempo. Se debe buscar la forma de desarrollar las actividades reduciendo al mínimo posible el impacto al medio ambiente, el mar y los ecosistemas existentes”.

Del mismo modo, el funcionario afirmó que “tenemos que pensar en la Patagonia Azul como un destino turístico, teniendo en cuenta la diversificación productiva y la necesidad de mostrar este rincón del planeta como un lugar sano, que está en recuperación y con sus especias listas para ser visitadas y conservadas. Esto también apunta a lo gastronómico, ya que significa contar con estas especies para comercializarlas de forma responsable”.

“También se apunta trabajar la pesca industrial de una manera sustentable a largo plazo, pero, a la vez, en generar más puestos de trabajo para los pescadores artesanales, una pelea que viene dando Juan Pablo desde hace tiempo. De esta manera, se puede llevar productos a la mesa a través de una oferta con identidad local”, sostuvo.

Finalmente, Carrasco sintetizó que “esta reunión apuntó a buscar el desarrollo turístico, la conservación de los ecosistemas y pensar también en entrar en el sistema de economía azul, para poder, a través de inversiones en conservación, ir generando ingresos que ayuden a impulsar la economía de la ciudad, la región y la provincia”.

Conservación y desarrollo

Por su parte, Diana Friedrich explicó que “Rewilding Argentina es parte de la Fundación Re: wild, que se dedica a ayudar a muchos países del mundo, a través de la labor articulada con distintas organizaciones y gobiernos, para alcanzar el objetivo ‘30 por 30’, que es la conservación y preservación del 30% del territorio, tanto terrestre como marino”.

“Tanto Karl Campbell como Chris Jordan vinieron especialmente por el proyecto Patagonia Azul para analizar de qué manera pueden ayudar a cumplir los objetivos mediante alianzas y asistencias técnicas. Son expertos en el desarrollo de proyectos de conservación a gran escala y propuestas de desarrollo turístico”, remarcó.

En ese sentido, los representantes del organismo indicaron que la asistencia técnica para este proyecto incluye reglamentar estrategias para ordenar el territorio provincial marino para un manejo sustentable de las pesquerías, la transición energética, la conservación de la biodiversidad y la generación de nuevas oportunidades económicas regenerativas, que ayudarán a enfrentar el cambio climático.