Llegó el primer robot farmacéutico a Santa Cruz

El equipo de trabajo de la Farmacia Caltez de la localidad de Caleta Olivia divisó por primera vez el robot farmacéutico durante una presentación, lo cual generó una gran curiosidad en traer este tipo de tecnologías innovadoras a la provincia.

Monica Calcaterra, propietaria de las farmacias “Caltez” de Caleta Olivia, dialogó con el programa de radio La Parada, el cual se emite por Tiempo FM 97.5, para hablar sobre la implementación de esta tecnología de última generación en una farmacia santacruceña: “En todos estos años de trayectoria siempre es interesante poder abordar nuevos desafíos y las innovaciones y actualizaciones que van pasando en el rubro. El robot es una tecnología alemana y las grandes ventajas que tiene es ayudar mucho con el stock, que es un tema arduo para nosotros. Anteriormente, este se hacía de forma manual y hay empresas que lo hacen de forma electrónica leyendo producto por producto, pero cuando vos tenés que hacer el stock, suspendés la venta y se complica. Aquí, vos tenés una seguridad mayor de que todo lo que está incluido dentro del robot -que es como una pecera que está cerrado- lo maneja con todo el stock interior. Es el sistema a través de un brazo mecánico que va guardando, reordenando y hasta limpiando”.

Otra de las ventajas que tiene la utilización de un robot es el indiscutible ahorro de tiempo, ya que se “disminuyen mucho los tiempos de atención y el idóneo no deja de estar al frente del paciente y no se tiene que ir al droguero a buscar. Muchas veces hay errores en el guardado, los medicamentos no se encuentran o a veces no hay mucho cuidado con las dosis, por lo que todos esos errores son los que se minimizan con el robot”, añadió. Por otro lado, genera una distensión con una atención personalizada al cliente, con un orden y limpieza maximizado».

El robot puede reconocer cada caja, troquel y color de los medicamentos y “guarda en su memoria la presentación. Más o menos, son 12.000 o 13.000 posesiones, hay robots más grandes y más chicos, los cuales varían de acuerdo al tamaño de las cajas que guardes”. Al ser consultada por este medio si la implementación de una tecnología se traduce como la reducción de personal humano en las farmacias, Calcaterra señaló que no se prescinde del recurso humano en ningún momento a pesar de la presencia del robot: “La gente piensa que va a ser reemplazada y no es así. Sino, justamente, lo que se quiere lograr es una mejor atención y para eso se necesitan tiempo y personas. Esto no es para reemplazar, sino para hacer más eficiente y mejor la dispensación y el guardado de los medicamentos”.

“Estoy muy contenta y a medida que vamos completando las posiciones del robot, nos va dando una seguridad”, concluyó.

(Fuente: TiempoSur)